Šveits võidutses esmakordselt Billie Jean King Cupil

Eelmisel aastal teiseks jäänud Šveits alistas finaalis 2:0 seitsmekordse tiitlivõitja Austraalia. Jil Teichmann oli 6:3, 4:6, 6:3 parem Storm Sandersist ning teises kohtumises alistas Belinda Bencic 6:2, 6:1 Alja Tomljanovici.

"See oli suurepärane lahing," ütles Teichmann pärast mängu. "Storm on mänginud terve nädala väga hästi, ootasin suurt võitlust. Siin ma siis võitlesin ja olen üliõnnelik, et sain punkti," lisas Teichmann.

"Olime eelmisel aastal finalistid ja valutasime südant," ütles Bencic. "Aga riietusruumis tuli Teichmann minu juurde ja ütles: "Järgmisel aastal me teeme seda, me võtame selle ära." Ja me tegimegi, ma olen nii uhke."

Šveitsi ainus kaotus tuli alagrupiturniiril paarismängus Kanada vastu.