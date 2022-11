Mbappe skooris PSG suures võidumängus, Inter sai jagu Atalantast

Kylian Mbappe viis PSG 11. mänguminutil 1:0 ette. Teise poolaja algul tegid skoori Carlos Soler ja Achraf Hakimi. 81. minutil lõi Portugali MM-koondisest välja jäänud Renato Sanches seisuks 4:0 ning lõppskoori vormistas Hugo Ekitike.

Neymar ja Lionel Messi jooksid samuti algkoosseisus platsile, kuid nemad väravaid ega väravasööte kirja ei saanud.

Enne jalgpalli MM-i hoiab PSG liigas 41 punktiga liidrikohta ning teisel kohal olev Lens on kogunud 36 silma.

Itaalia jalgpalli kõrgliigas Serie A-s läks Atalanta meeskond Ademola Lookmani skooritud penaltist Interi vastu kohtumist 1:0 juhtima. 11 minutit hiljem viigistas Edin Džeko mänguseisu. Teise poolaja algul oli Džeko uuesti täpne, viies Interi 2:1 ette.

Kõigest viis minutit hiljem lõi Jose Luis Palomino õnnetu omavärava ning Inter suurendas eduseisu kahele väravale. Palomino heastas oma vea ning lõi 77. minutil Atalanta teise värava, kuid viigiväravat ei suudetud enam lüüa.

Serie A-s on Napoli kindel liider, olles 15 mänguga kogunud 41 punkti. Ühe mängu vähem pidanud Laziol ja AC Milanil on 30 punkti ning nemad paiknevad vastavalt teisel ja kolmandal kohal. Neljandal positsioonil oleval Interil on samuti 15 punkti, kuid seda 15 kohtumisega. Atalanta hoiab kuuendat kohta 27 silmaga.