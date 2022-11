Neidude U-15 koondis alustas sõprusturniiri võidukalt

Mängu asuti juhtima juba kolmandal minutil, kui Sofia Tarassova luges olukorda suurepäraselt ja lõikas vahelt kreeklannade söödu, tõusis palliga ning söötis seejärel ründajale Loora Treilopile, kes pääses väravavahiga silmitsi ning saatis palli kindlalt võrku. Treilopi jaoks oli tegemist esimese ametliku mängu ja väravaga Eesti koondise särgis. Kogu ülejäänud kohtumine kujunes tasavägiseks, kui võimalusi jagus mõlemale poole. Kaitses hoidsid Eesti neiud olukorra kontrolli all ning suutsid säilitada üheväravalise eduseisu, mille läbi alustati turniiri võidukalt, vahendab Eesti Jalgpalli Liit.

Neidude U-15 koondise treener Pirjo Orn jäi eriti rahule avapoolajaga. "Tüdrukud mängisid tõesti lausa suurepäraselt. Teiseks poolajaks tegime väga palju vahetusi ja eks see muutis veidi mängu rütmi. Kreeka sai rohkem mängu sisse ja lõpus jäime surve alla, aga samas tegutsesime kaitses hästi ja võtsime ka lõpuminutitel rünnakuid üles," võttis Orn mängu kokku.

Eesti järgmine vastane turniiril on Andorra, kes jäi päeva esimeses kohtumises 0:1 alla Albaaniale. "Jõudsime vaadata nende mängu lõppu. Hetkel tundub, et Kreeka on turniiri kõige tugevam vastane ja Andorra on igal juhul mängitav. Meil on kaasas 20 suurepärast jalgpallurit, kes on tehniliselt väga võimekad ja järgmisele mängule läheme eesmärgiga võita," rääkis Orn.

Turniiri ajakava:

Laupäev, 12. november

kell 12.00: Albaania – Andorra (1:0)

kell 14.30: Eesti – Kreeka (1:0)

Esmaspäev, 14. november

kell 12.00: Albaania – Kreeka

kell 14.30: Andorra – Eesti

Kolmapäev, 16. november

kell 10.30: Kreeka – Andorra

kell 13.00: Albaania – Eesti