World Cup of Hockey turniir jääb Venemaa sõjategevuse tõttu ära

World Cup of Hockey turniiri korraldamine 2024. aasta veebruaris jäeti kõrvale, kuna Venemaa sõjategevuse tõttu Ukrainas jätkuvad Venemaa osalemise osas erimeelsused.

World Cup of Hockey on turniir, kus osalevad Kanada, Tšehhi, USA, Rootsi, Soome, Venemaa ja Euroopa jäähokikoondised. Euroopa meeskonda kuuluvad kõikide ülejäänud Euroopa riikide paremad hokimängijad.

Erinevalt jäähoki MM-ist korraldatakse World Cup of Hockey turniiri nii, et NHL-i mängijad saaksid võistlusel osaleda. Tavapäraselt kevadel toimuval jäähoki MM-il ei saa tihtipeale kõik NHL-i mängijad kaasa teha, kuna Stanley karikasarjas toimuvad samal hetkel otsustavad mängud.

Jäähokiliiga NHL ja NHL-i mängijate ühing (NHLPA) teatasid ühisavalduses, et turniiri korraldamine 2024. aasta veebruaris ei ole teostatav, kuna Euroopa riigid ei taha, et Venemaa mängijad osaleksid turniiril.

"Viimase aasta jooksul on NHL ja NHLPA töötanud selle kallal, et viia läbi järgmine World Cup of Hockey turniiri," seisis avalduses.

"Kahjuks ei ole praeguses keskkonnas sel ajal turniiri läbiviimine otstarbekas. Jätkame järgmise turniiri planeerimist, mis toimub loodetavasti 2025. aasta veebruaris."

2025. aasta suhtes ollakse siiski optimistlikud ja lisaaeg võimaldab korraldada kvalifikatsiooniturniiri, et selgitada välja, kes liituvad peamiste kandidaatidega – USA, Kanada, Rootsi, Soome ja Tšehhiga – ning potentsiaalselt suhete paranemist Venemaaga, kirjutab portaal Insidethegames.

Venemaa koondised on Ukraina sõja tõttu keelatud kõigil IIHF-i üritustel, kuid Venemaa mängijad jätkavad mängimist NHL-is.