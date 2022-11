Bayern ja Napoli lähevad pausile kindlate liidritena

Bayern alistas viimases MM-i eelses kohtumises 2:0 Schalke 04. Saksamaa koondislane Serge Gnabry viis Bayerni 38. minutil juhtima ja 52. minutil vormistas lõpptulemuse Eric Maxim Choupo-Moting.

