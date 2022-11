Eesti poksi suurkuju avaldas elulooraamatu

Eesti poksi üks säravamaid eestvedajaid Vello Kade esitles laupäeval Tartus elulooraamatut "Sada lugu minu elust ja spordist". Kade on poksitreenerina töötanud 68 aastat ja sama kaua edendanud ka poksielu.

Mitmekülgsete oskuste ja värvika eluga poksimaestro Vello Kade tervitas lauluga oma elulooraamatu esitlusele Tartusse tulnud sõpru. "Sada lugu minu elust ja spordist" raamatu kirjutas Kade usinalt valmis just pandeemia ajal ja leidis tänu raamatu kirjutamisele üles ka oma sugulased New Yorgis.

"Sada lugu hakkas sellest, et 2018. aastal tähistas Eesti 100. taasiseseisvumispäeva ja minul on sada lugu rääkida. Vahepeal tuli koroona ja see sundis mind veel rohkem kirjutama ja vähem väljas käima," rääkis Kade.

Kade alustas poksitreenerina tööd juba 17-aastaselt ja näitas, et püsib jätkuvalt vormis ka nüüd, kui tähistab peagi oma 85. sünnipäeva.

Eesti poksikoondise peatreenerina töötanud, tuhandeid poksijaid treeninud, võistlusi korraldanud ja poksiliitu vedanud Kadel eesmärke jätkub. Kade on ka oma pojast Ervinist kasvatanud kõrge klassiga treeneri, kes oktoobri lõpus nimetati Soome poksikoondise peatreeneriks.

"Mul on kahju, et Tartusse pole paarikümne aasta jooksul tulnud täiskasvanute meistritiitlit. Hakkan Tartu poksijatele korraldama järeleaitamistunde. Minu juurde võib tulla iga päev alates kella 17.00-st. Mul on kodus erapoksisaal suurusega 40 ruutmeetrit," märkis Kade.

Elulooraamatu esitlusel meenutati, et just Vello Kade käe all alustas 1980. aastatel Nõos sporditegemist trekisprindi kahekordne olümpiavõitja Erika Salumäe.