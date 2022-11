MM-koondisest välja jäetud Toney karistas tiitlikaitsjat kahe väravaga

Külalismeeskond Brentford läks kohtumist 16. minutil juhtima, kui jala sai valgeks Inglismaa MM-koondisest välja jäetud Ivan Toney. City viigistas avapoolaja üleminutitel tänu Phil Fodenile, kuid viimane sõna jäi siiski Brentfordile, kui Toney lõi teise poolaja kaheksandal üleminutil külaliste võiduvärava.

City hoiab 32 punktiga teist kohta, esikohal oleval Londoni Arsenalil on kahepunktiline edu ja üks mäng varuks. Brentford on 19 punktiga 10. positsioonil.

Tottenham Hotspur alistas Leeds Unitedi 4:3. Poolajapausile mindi Leedsi 2:1 juhtimisel, kuid teise poolaja alguses viigistas Tottenhami kaitsja Ben Davies mänguseisu. 76. minutil taastas Leedsi edu Rodrigo teine tabamus. Tottenham viigistas taas 81. minutil Rodrigo Bentancuri väravast ning kõigest kaks minutit hiljem lõi uruguailane oma teise ja Tottenhami neljanda värava.

Võiduga tõusis 29 punkti kogunud Tottenham kolmandale kohale, Leeds paikneb 15 punktiga 14. kohal.

Liverpool sai koduväljakul 3:1 jagu väljalangemistsoonis olevast Southamptonist. Roberto Firmino viis kodumeeskonna kuuendal minutil juhtima, kuid kolm minutit hiljem vastas Southamptoni ründaja Che Adams. Darwin Nunez viis 21. minutil Liverpooli taas juhtima ja kolm minutit enne poolajavile vormistas uruguailane kohtumise lõppskoori.

Liverpool on 22 punktiga kuuendal kohal, Southampton asub 12 punktiga 19. kohal.

Tulemused:

Manchester City - Brentford 1:2

West Ham United - Leicester City 0:2

Tottenham Hotspur - Leeds United 4:3

Nottingham Forest - Crystal Palace 1:0

Liverpool - Southampton 3:1

Bournemouth - Everton 3:0