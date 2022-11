Tšehhi ja Šveits kohtuvad Billie Jean King Cupi poolfinaalis

Eelmisel aastal Billie Jean King Cupil teise koha saanud Šveitsi poolelt võidutsesid Viktorija Golubic ja Belinda Bencic, kes said jagu vastavalt Bianca Vanessa Andreescust ja Leylah Fernandezist.

Golubic oli 2:6, 6:3, 6:4 üle Andreescust ja Bencic alistas kindlalt 6:0, 7:5 Fernandezi.

"Tunnen, et liigun väga hästi ja üritan iga punkti nimel võidelda," ütles maailma 12. reket Bencic pärast võitu.

