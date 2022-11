Reinaru üllatas Eesti tennise aastalõputurniiril Katriin Saart

Naiste turniiril, kus neli mängijat mängivad kõik kõigiga läbi, võitis Elena Malõgina 6:1, 6:0 Grete Gulli. Saarel on siiski veel teoreetiline võimalus tulla esimeseks, kui ta alistab Malõgina ja Reinaru kaotab Gullile. Kui tekib "surnud ring", on Malõgina settide/geimide vahe nii hea, et sisuliselt ei saa Saar teda "reaalse" tulemuse korral edestada, vahendab Tennisnet.ee.

Meeste turniiril oli kahtlemata tähtsaim kohtumine A-grupis Vladimir Ivanovi ja Karl Kiur Saare vahel. Ivanov vajanuks kahesetilist võitu, kuid Saar võitis juba esimese seti ja sellega oli kõik selge. Lõpuks jäi Saar peale 6:4, 0:6, 6:1 ning Mölder alistas 6:1, 6:3 Denis Maijorovi. Saar ja Mölder said poolfinaali.

B-grupis sai kolmanda võidu Kenneth Raisma, kes alistas 6:3, 6:2 Sten Hiiesalu. Tema järel pääses teisena poolfinaali Matthias Uwe Kask 7:5, 4:6, 6:4 võiduga Georg Straschi üle.

Poolfinaalid olid suhteliselt põnevad, aga favoriidid ikkagi võitsid. Raisma alistas 6:2, 3:6, 6:1 Mölderi ja Saar 6:3, 7:5 Kase.