VAATA OTSE | Levadia ja Flora avapoolaeg lõppes 1:1 viigiseisul

Eesti jalgpalli Premium liigas lähevad viimases 36. voorus A. Le Coq Arenal vastamisi tabeli kaks esimest: Tallinna FC Flora ja Tallinna FCI Levadia. Otseülekanne ETV2 kanalil ja ERR-i spordiportaali vahendusel algab kell 13.45. Mängu kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Marko Pärnpuu. Stuudios on Aet Süvari.

Ernest Agyiri lõikas äärest sisse keskvälja suunas ning Flora kaitsja Ken Kallaste jäi selles olukorras hiljaks. Agyiri läks pealelöögile, mida ei suutnud Karl-Romet Nõmm tõrjuda ning Levadia asus 7. minutil kohtumist 1:0 juhtima.

Peale seda tegi Levadia väravas vahetuse, kui väljakult lahkus oma viimase profikarjääri mängu teinud Artur Kotenko. Tema asemel läks väravasse seisma Karl Andre Vallner.

Kohe paar minutit hiljem oli Floral võimalus seis viigistada, kui Rauno Alliku sai kastis peaga üsna vabalt löögile, kuid pall läks väravast mööda. Henrik Ojamaa (Flora) sai 12. minutil vigastada ning ta pidi väljakult lahkuma. Tema asemele tuli platsile Martin Miller.

20. mänguminutil viigistas Rauno Alliku mänguseisu. Miller tsenderdas palli kasti ning Rasmus Peetson ei suutnud seda minema sealt lüüa. Seda kasutas ära Alliku, kes lõi kohe pöörde pealt palli väravavõrku.

Enne mängu:

Sel hooajal on liigas omavahel kohtutud kolmel korral. Flora on võitnud neist kaks ning korra on mängitud 1:1 viiki. 9. märtsil mindi vastamisi ka Evald Tipneri karikavõistlustel ning ka siis oli Flora 2:0 parem.

Ainult Superkarika finaalis, mis toimus 25. veebruaril, tuli võidukana välja Levadia, kes sai Florast penaltitega jagu.

Flora on juba tiitli kindlustanud ning olenemata mängu tulemusest tabeliseis ei muutu. Flora on Premium liigas 94 punktiga liider ning Levadia hoiab 79 silmaga kindlalt teist kohta. Kolmandal positsioonil on 64 punkti kogunud Paide Linnameeskond.