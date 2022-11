TÄNA OTSE | Premium liigas kohtuvad viimases voorus Flora ja Levadia

Eesti jalgpalli Premium liigas lähevad viimases 36. voorus A. Le Coq Arenal vastamisi tabeli kaks esimest: Tallinna FC Flora ja Tallinna FCI Levadia. Otseülekanne ETV2 kanalil ja ERR-i spordiportaali vahendusel algab kell 13.45. Mängu kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Marko Pärnpuu. Stuudios on Aet Süvari.

Sel hooajal on liigas omavahel kohtutud kolmel korral. Flora on võitnud neist kaks ning korra on mängitud 1:1 viiki. 9. märtsil mindi vastamisi ka Evald Tipneri karikavõistlustel ning ka siis oli Flora 2:0 parem.

Ainult Superkarika finaalis, mis toimus 25. veebruaril, tuli võidukana välja Levadia, kes sai Florast penaltitega jagu.

Flora on juba tiitli kindlustanud ning olenemata mängu tulemusest tabeliseis ei muutu. Flora on Premium liigas 94 punktiga liider ning Levadia hoiab 79 silmaga kindlalt teist kohta. Kolmandal positsioonil on 64 punkti kogunud Paide Linnameeskond.