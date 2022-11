OTSEBLOGI | Rovanperä katkine rehv tõstis Tänaku esikolmikusse

Reedene võistluspäev:

Esimese täispika võistluspäeva esimest poolt jäid puhta sõidu asemel iseloomustama mitmed intsidendid. Ralli teisel katsel süttis Dani Sordo Hyundai, mis põles maani maha, Sebastien Ogier'l (Toyota) purunes rehv ja ta kaotas ligi kolm minutit.

Neljandal katsel jäi tee äärde ka Craig Breen (M-Sport) ning purunenud veovõlli tõttu kaotas kõvasti kaotas aega Gus Greensmith (M-Sport), mis tähendab, et üheksast Jaapanis startinud WRC masinast langes esimese lõunaga suurest mängust sisuliselt juba neli.

WRC2 sarjas oli enne hooaja viimase ralli algust põnev seis, sest liidri Andreas Mikkelseni puudumisel pidid meistritiitli saatuse selgitama tabelis talle kuklasse hingavad Kajetan Kajetanowicz ning Emil Lindholm. Veidi pärast Sordo intsidenti tegi poolakas aga karmi avarii ning pidi ralli pooleli jätma, mis andis võiduvõtmed soomlasele.

Erinevatel põhjustel jäid katsed poolikuks või ära, mis tähendab, et WRC2 mehed said reedel üldse rajal käia vaid kahel kiiruskatsel, neist üks ligi kümme kilomeetrit algsest lühem. Laupäeva alustab liidrina Elfyn Evans (Toyota), kes edestab Thierry Neuville'i (Hyundai) kolme sekundiga. Kolmas on maailmameister Kalle Rovanperä (Toyota; +5,1) ja neljas Ott Tänak (Hyundai; +13,9).

Enne rallit:

MM-tiitlite saatus sai selgeks juba Uus-Meremaa ralli järel, kui Kalle Rovanperäst sai ajaloo noorim maailmameister ning Toyota kindlustas üldvõidu ka meeskondade arvestuses.

Ott Tänak teatas eelnevalt, et ei jätka selle hooaja järel Hyundais ehk Jaapani ralli jääb Lõuna-Korea tootja ridades tema viimaseks. Enne nädalavahetust on eestlane MM-sarja üldarvestuses 187 punktiga teisel kohal, tiimikaaslast Thierry Neuville'i edestab ta 21 punktiga.

Lisaks neile esindab Hyundaid Jaapanis veel Dani Sordo, Toyota eest tulevad koos värske maailmameistriga rajale Elfyn Evans, kohalik mees Takamoto Katsuta ja Sebastien Ogier, M-Sport on esindatud vaid Craig Breeni ja Gus Greensmithiga ehk kokku on nädalavahetusel stardis üheksa WRC masinat.

Kui WRC klassis on viimase etapi eel kõik otsustatud, on WRC2-s tiitli saatus veel lahtine: kuna üldliidrit Andreas Mikkelseni (109 punkti) Jaapanis kohal ei ole, selgitavad maailmameistri Emil Lindholm ja Kajetan Kajetanowicz, kellel on mõlemal 104 silma.

Sõitjaid ootab Jaapanis asfaldil ees 19 kiiruskatset kogupikkusega 283,27 kilomeetrit. "Tavaliselt on asfaldirallid kiired, aga siin sõidame ilmselt aeglasemalt kui Küprosel kruusal," rääkis Tänak DirtFishile. "Väga nõudlikud, väga rasked teed. Iga päev on vähemalt üks väga keeruline katse. On mõningaid katseid, mis on veidi nauditavamad, aga ka katseid, mis on nii aeglased, tehnilised ja teid, mis pole näiliselt kaua kasutusel olnud."

"See ralli pole raske autole, see on raske sõitjale - keeruline on keskenduda. Kui ilm on püsiv, on see suhteliselt tehtav ralli, aga kui hakkab sadama, on kindlasti tegemist äärmiselt raske ralliga," lisas Tänak.

Jaapani MM-ralli ajakava (Eesti aja järgi):

10. november

02.01 - Testikatse (2,80 km)

10.38 - SS1 Kuragaike Park (2,75 km)

11. november

00.02 - SS2 Isegami's Tunnel 1 (23,29 km)

01.00 - SS3 Inabu Dam 1 (19,38 km)

01.58 - SS4 Shitara Town R 1 (22,44 km)

Hoolduspaus

06.31 - SS5 Isegami's Tunnel 2 (23,29 km)

07.29 - SS6 Inabu Dam 2 (19,38 km)

08.27 - SS7 Shitara Town R 2 (22,44 km)

12. november

00.07 - SS8 Nukata Forest 1 (20,56 km)

01.08 - SS9 Lake Mikawako 1 (14,74 km)

02.03 - SS10 Shinshiro City (7,08 km)

Hoolduspaus

05.37 - SS11 Nukata Forest 2 (20,56 km)

06.38 - SS12 Lake Mikawako 2 (14,74 km)

08.38 - SS13 Okazaki City SSS 1 (1,40 km)

08.49 - Okazaki City SSS 2 (1,40 km)

13. november

01.08 - SS15 Asahi Kougen 1 (7,52 km)

02.12 - SS16 Ena City 1 (21,59 km)

03.10 - SS17 Nenoue Plateau (11,60 km)

04.48 - SS18 Ena City 2 (21,59 km)

07.18 - SS19 Asahi Kougen 2 (punktikatse; 7,52 km)