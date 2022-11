HC Tallinna treener: Serviti on hetkel väga heas hoos

HC Tallinn ja Serviti on sel hooajal juba ühe korra vastamisi läinud, kui Eesti meistrivõistlustel suutsid pealinlased tiitlihoidja tempos ühe poolaja püsida, kuid lõpuks võtsid põlvakad siiski kindla 36:23 võidu. Lõuna-eestlased juhivad Balti liigas oma alagruppi kindlalt, olles alistanud kõik viis vastast keskmiselt kümne väravaga. HC Tallinn ei ole sama arvu kohtumiste juures veel punktiarvet avanud.

"Meil on pärast eurosarja võitlusi Viljandiga olnud kalender mõned nädalad päris rahulik. HC Tallinn suutis esimeses omavahelises kohtumises hõreda koosseisu juures siiski ühe poolaja korralikku esitust näidata, kuid siis lõppes neil ilmselt jaks. Proovime seekord tõsisemalt valmistuda, paremini mängule peale minna, et sama stsenaarium ei korduks," alustas Serviti peatreener Kalmer Musting.

"Eurosarjas saime omale vastaseks korraliku kogenud Norra võistkonna. Kui enne loosi vaatasin 16-st võistkonnast välja kuus, keda vastu ei tahaks saada, siis nemad olid seal nimekirjas. Eks mängudeni on veel aega, kuid loodame oma võimetest selles liigas maksimumi välja tõmmata, mida oleme ka varasemalt suutnud," jätkas juhendaja kommentaaridega Põlva Serviti eurosarja vastase, Runar Sandefjord Elite-i kohta.

"Serviti on hetkel väga heas hoos. Eelmises kohtumises sai otsustavaks nende pikem pink, ühtlasem koosseis ja füüsiline võimekus. Põlva koosseisus ja mängus on nõrki kohti väga raske leida. Meie read on jätkuvalt hõredad, kuid proovime endast siiski parima anda. Ootame kõiki Tallinna spordisõpru laupäeval Sõle Spordihoones ja proovime neile põneva etteaste pakkuda," ütles HC Tallinna treener Risto Lepp

SK Tapa/N.R Energy läheb laupäeval Lätis vastamisi kohaliku Dobele Tenaxiga. Võistkonnad paiknevad Balti liiga tabelis vastavalt teisel ja neljandal kohal. Tapal on kirjas kaks võitu ning üks viik ning lätlastel omakorda on ühe võidu kõrval kirjas kaks kaotust.

Lääne-virulased saavad lõunanaabritele külla sõita hea emotsiooni pealt, kui kolmapäeval kindlustati põneva lahingu järel pääs Eesti karikavõistluste finaalturniirile.

"Meie eesmärk oli karikavõistlustel pääseda finaalturniirile ning nüüd võib öelda, et esimese poolaasta miinimumi oleme saavutanud. Mänguliselt oleme kõvasti paremad kui eelmisel hooajal, kuid siiski esineb väikseid ebakõlasid. Usun siiski, et me läheme järjest paremaks," alustas SK Tapa treener Elmu Koppelmann tagasivaatega karikavõistlustele.

"Eks süües kasvab isu, pärast põnevat kohtumist kolmapäeval läheme ka lätlastele kõva võitlust andma. Vastastel on hästi koostatud sats, kus on kõik kohad täidetud ning mängupilt üllatavalt stabiilne. Kui me aga suudame lihtvigu vältida, skeemist kinni hoida ning oma visked realiseerida, siis on kõik võimalik," lõpetas juhendaja.

Eestlaste osalusel toimuvad Balti liiga kohtumised:

12. november 16.00 - HC Tallinn - Põlva Serviti (Sõle spordisaal)

12. november 16.00 - Tenax Dobele - SK Tapa/N.R Energy (Lätis)