Katrina Lehis: olen vigastusega rahu teinud

"Eks ma olen varem paar korda treeneriametit harjutanud, aga ma pole kindel, kas see on minu jaoks õige amet. Ütlen ausalt, et kui rajal on seis 14:14 ja on vaja teha otsustav torge, siis tunnen ennast rajal palju paremini kui raja kõrval. Tundsin, kuidas käed värisesid ja pulss tõusis. Näen raja kõrval olles, mida võiks teha, aga tegelikult ma ei saa mitte midagi teha. Natukene abitu tunne, mis ajab mind närvi," muljetas Lehis.

Kahekordne olümpiamedalist tänavu võistlustulle ei naase, sest taastub parema põlve operatsioonist. "Võin öelda, et põlv taastub hästi. Saan juba päris palju söösta ja sörkida ning teha erinevaid liikumisi ja harjutusi. Konkreetset tähtaega mul pole. Kõigepealt pean jala piisavalt tugevaks saama, et oleks turvaline võistelda. Oleme mõelnud ühtepidi ja teistpidi, aga lõppkokkuvõttes loeb ikka see, kui tugevaks ja kui kiiresti minu jalg saab."

"Olen rahu teinud sellega, et mul oli vigastus ja ma ei saa mõnda aega vehelda. Mul on siiski hea meel mingil määral Tallinna Mõõgast osa saada ja mul pole selle osas ühtegi negatiivset tunnet. Pigem olen õnnelik, sest mul pole siin varasemalt hästi läinud. Võib-olla kui saan ühe aasta kõrvalt vaadata ja seda tunnet endasse koguda, siis ehk järgmine aasta läheb mul tavapärasest paremini," lisas Lehis.

Reedest pühapäevani toimuva Tallinna Mõõga individuaalturniiril stardib 275 vehklejat 50 erinevast riigist. Tänu maailma edetabeli kõrgele reitingule on eestlannadest otse laupäevasele põhiturniirile kvalifitseerinud Nelli Differt, Erika Kirpu ja Irina Embrich.