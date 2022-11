Baranoviga Pjunik ja Tammeta FCSB tegid nulliringi

Liigatabelis on Pjunik neljandal kohal, pronksipositsiooni hoidvast Ararat-Armeniast jäädakse maha kuue punktiga. Tabeli tipus olevad Urartu ja Alaškert on vastavalt 12 ja 8 punkti kaugusel, samas on Pjunikul Ararat-Armeniast üks ning esiduost koguni kaks mängu vähem peetud, vahendab Soccernet.ee.

Rumeenia karikasarjas, kus praegu mängitakse alagrupifaasi, tegi Joonas Tamme tööandja FCSB võõrsil 0:0 viigi Galati Oteluliga. Eesootavatest Balti turniiri kohtumistest tervislikel põhjustel eemale jääv Tamm seekord koosseisu ei kuulunud. Kuueliikmelises alagrupis on FCSB kahest mängust teenitud kahe viigipunktiga neljandal kohal.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.