TÄNA OTSEBLOGI | Eesti meeste korvpallikoondis kohtub MM-valiksarjas Rootsiga

2023. aasta MM-valiksarjas on Eesti saanud kaheksa mänguga kaks võitu ning kuus kaotust. Võidud tulid võõrsil Saksamaa üle ning koduväljakul Poola vastu.

J-alagrupis on Eesti kümne punktiga viimasel kuuendal kohal. Alagruppi juhib Saksamaa 15 punktiga. Soome on samade punktide arvuga teisel kohal ning Sloveenia hoiab 13 punktiga kolmandat positsiooni. Rootsil ja Iisraelil on 11 punkti ning nemad on vastavalt neljandal ja viiendal kohal.

Eesti meeste korvpallikoondise koosseis mänguks Rootsiga:

Kristian Kullamäe

Märt Rosenthal

Kasper Suurorg

Joonas Riismaa

Mikk Jurkatamm

Robert Valge

Hugo Toom

Artur Konontšuk

Kregor Hermet

Siim-Sander Vene

Mihkel Kirves

Matthias Tass

Peatreener: Jukka Toijala

Abitreener: Heiko Rannula

Abitreener Indrek Reinbok