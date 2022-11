Suurbritannia tennisenaiskond tegi kodusel karikaturniiril imet

Briti naised olid samas alagrupis (C) Kasahstani ja Hispaaniaga, kellel mõlemal kaks üksikmängijat edetabelis eespool kui Dart. Avavoorus oligi Kasahstan võitnud Suurbritannia vastu üksikmängud, kuid paarismängu kaotus vähendas nende võidu 2:1-le, Kolmapäeval alustas turniiri Hispaania, kes sai Kasahstanist jagu 3:0, kusjuures esinumbrite duellis alistas Paula Badosa Jelena Rõbakina 6:2, 3:6, 6:4. Sellest järeldus, et esikoha saamiseks pidi Suurbritannia alistama neljapäeval Hispaania 3:0, sest 2:1 võidu korral läinuks alagrupi parimana poolfinaali hispaanlannad, vahendab tennisnet.ee.

Britid tulid ülesandega toime, kusjuures Heather Watson (WTA 133.) alistas lausa 6:0, 6:2 Nuria Parrizas-Diazi ja Dart Badosa 6:3, 6:4. Paarismängu võitsid jälle britid ja nii nad esikoha saigi. Paarismängijad, kes naiskonnale võidu tõid, olid Alicia Barnett ja Olivia Nicholls, kes on maailma paarismängu edetabelis vastavalt 60. ja 63. kohal.

Viimati jõudis Suurbritannia Billie Jean Kingi karikasarjas (endise nimega Föderatsiooni karikasari) poolfinaali 41 aastat tagas.

Poolfinaalis on kodus mängiva Suurbritannia vastane Austraalia, kes võitis üksikmängud 2:0 nii Slovakkia kui ka Belgia vastu, aga slovakitaridele nad paarismängu kaotasid. Sealjuures esindas Austraaliat Ajla Tomljanovici (WTA 33.) kõrval maailma 237. reket Storm Sanders, kes võitis Alison van Uytvancki (54.) ja Viktoria Kuzmovat (146.).

A- ja D-grupis on peetud kaks vooru ja mõlemas on selgunud viimase koha omanik, kes on vastavalt Itaalia ja ilma Iga Swiatekita mänginud Poola. Esikoha otsustavad reedel A-grupis Šveits – Kanada ja D-grupis USA – Tšehhi.