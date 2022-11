Rene Mandri asub tööle Iisraeli rattatiimi spordidirektorina

Mandri läbis hiljuti edukalt UCI spordidirektorite viie päeva pikkuse koolituse ning sooritas seejärel suurepäraselt eksami. Seeläbi teenis eestlane ametliku litsentsi, mis lubab vastavas ametis World Touri tasemel sõitudel tööd teha.

Selle nädala algul kohtus Mandri teiste meeskonna spordidirektoritega Hispaanias Barcelonas. "Panime kolme päeva jooksul paika uue hooaja sportlikud eesmärgid," rääkis Mandri. "Meeskonnas on rahvusvaheline seltskond, aga kõik ametikaaslased tunduvad vinged mehed ja eesmärk on kindlasti kolme aasta pärast World Touri tagasi jõuda, kui mitte varem. Tegelikult on hetkelgi veel õhus variant, et meeskond ei lange Pro Teami tasemele."

Mandri sõnul jätkab klubi Cycling Tartu hallatav kontinentaaltiim tegevust, olles heades kätes. "Hoian ise samuti klubi tegemistel kätt pulsil, et kõik sujuks, ent sportliku poole eest vastutab nüüd veel enam Jaan Kirsipuu, kes võtab minult ühtlasi üle ka kuni 23-aastaste maanteeratturite koondise juhendamise kohustused," ütles Mandri. "Täpsemaid uudiseid koduse meeskonna kohta kuuleb peagi."