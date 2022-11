Avapoolaja järel juhtinud Eesti naiskond mängis Montenegroga viiki

Eesti naiskond asus kohtumist 16. mänguminutil juhtima, kui Vlada Kubassova andis hea söödu ning Mari Liis Lillemäe realiseeris rünnaku.

Teise poolaja algul viigistas Montenegro seisu, kui Aleksandra Popovic sai 55. minutil kastis peaga löögile ning lõi palli väravavõrku.

Mõlemal koondisel oli teisel poolajal võimalik mäng enda kasuks kallutada, kuid rohkem väravaid ei löödud ning kohtumine jäi 1:1 viiki.

Eesti naiskond peab oma selle hooaja viimase kohtumise 14. novembril, kui mängitakse võõrsil samuti Montenegroga.

Naiste koondise preatreeneri Anastassia Morkovkina sõnul jäid mõlemad peatreenerid Eesti naiskonna esitusega rahule. "Võistkond kohanes reisi ja siinsete oludega kiiresti. Teadsime mängu alguses, et vastased alustavad jõuliselt. Imestasime, et nad ei alustanud põhimängijatega. Kui läksime 1:0 juhtima, siis tõid nad oma tugevamad mängijad sisse. Samas olid meil ka Emma ja Getter, kelle värsketena ründeliini lisasime," rääkis Morkovkina Eesti Jalgpalliliidu kodulehe vahendusel.

Ta lisas, et teiseks mänguks valmistumisel tehakse toimunud mängu põhjalik analüüs. "Tean, et meil on trumbid, millega vastast üllatada. Võit aasta viimases mängus oleks suurepärane emotsioon, millega hooaeg lõpetada," lisas Morkovkina.