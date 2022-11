Viimsi JK kindlustas tõusu naiste meistriliigasse

Kui 6. novembril toimunud üleminekumängude esimene vaatus lõppes 2:2 viigiga, mille päästis Lootosele üleminutitel Kärt Hüdsi, siis sel korral meistriliiga naiskonnal Viimsi kaitselukku lahti muukida ei õnnestunud.

Viimsi naiskond haaras eduseisu 24. minutil, kui palli saatis võrku 15-aastane Liis Getter Saar. Veerand tundi enne normaalaja täitumist jõudis Viimsi teise väravani, mille autoriks oli samuti Saar, ning tagas sellega endale võõrsilväljakul olulise 2:0 võidu, vahendab jalgpall.ee.

Viimsi JK-l on kahe kohtumise arvestuses Põlva FC Lootose ees 4:2 edu, mis tähendab, et järgmisel hooajal on neil õigus üles astuda meistriliigas. Esiliigast on õigus meistriliigasse tõusta ka Lasnamäe FC Ajaxil, kes tuli liiga üldvõitjaks.

Lootos võistleb 2023. aasta hooajal esiliigas ning lisaks neile langeb meistriliigast astme võrra madalamale ka tabelis viimasele reale platseerunud JK Tulevik ja Suure-Jaani Unitedi ühendnaiskond.