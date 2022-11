Käsipalli karikavõistlustel selgusid finaalturniirile pääsejad

Kui esiliigas palliv Põlva Arcwood oli oma koha juba varasemalt kindlustanud, siis kolmapäeval läksid koha eest võitlema HC Kehra/Horizon Pulp&Paper - SK Tapa/N.R. Energy, Põlva Serviti - Valga Käval ja Viljandi HC - Mistra. Kui Serviti ja Valga vahel olid asjad sisuliselt otsustatud, siis ülejäänud kahes paaris oli veel kaalul palju.

Viljandi suutis kätte võideldud edu hoida

Mistra ja Viljandi HC esimeses omavahelises kohtumises Arukülas nägime kahte väga eriilmelist poolaega, kui võõrustajate viieväralise poolaja edu suutsid külalised lõpuks kolmeväravaliseks võiduks keerata. Kolmapäevane kohtumine Viljandis algas sarnaselt pühapäevasele, kui Mistra haaras Enrico Antoni väravast 4:1 algedu. Mulgid suutsid aga siis kodupubliku trummide toel oma mängu käima saada ning 16. minutiks viskas Kristo Voika tabloole taas viigiseisu. Edasi kulgeti punkt-punktis ja esimesel perioodil jäi kahte tiimi lahutama vaid Hendrik Koksi viimase sekundi karistusvise, mis tõi Viljandi poolt vaadates seisuks 11:10.

Teise poolaja aja alguses oli Mistra hädas vastaste väravavahi Rasmus Otsa üle mängimisega, kui esimese kaheksa minutiga suudeti visata vaid üks värav. Nende õnneks ei olnud ka Viljandi resultatiivne ja vahe suuremaks ei veninud. Perioodi keskpaigaks suutsid aga võõrustajad oma edumaad kasvatada ja Kristo Voika tabamus tõi tabloole seisuks 17:14.

Koduvõistkond kontrollis matši ning kahe kohtumise kokkuvõttes püsiti mugavas eduseisus. Lõppseisuks jäi 22:21 ja kahe mängu kokkuvõttes oli Viljandi HC parem 46:42. Viljandi HC resultatiivseimad olid Kristo Voika ja Hendrik Koks viie väravaga. Mistra poolelt tabasid Rauno Aus ja Serhii Orlovskyi neljal korral.

SK Tapa ja HC Kehra pakkusid taas tõelise trilleri

HC Kehra ja SK Tapa/N.R. Energy kolmapäevane matš algas N.R Energy taktikepi all ja 11. minutil viis Ihor Berezhnyi nad 4:2 ette. Seejärel aga ärkasid ka Horizon Pulp&Paper mehed, kes viskasid järjest kolm väravat ning Alvar Soikka viis Kehra omakorda ühega peale. Esimese poolaja lõppu domineerisid kergelt külalised, kes pidevalt paari tabamusega peal püsisid. Kuigi minut enne garderoobi minekut tuli Tapa tagasi viigiseisule, viisid Indrek Normaku kaks väravat Kehra siiski 14:12 eduseisus kergele pausile.

Teise poolaja alguses leidis Kehra poolelt hea vormi Kristofer Liedemann, kes skooris nelja minuti jooksul kolm väravat ning külalised hoidsid kaheväravalist edu. Perioodi keskpaigaks aga tõi Kaspar Leesi tabamus võistkonnad taas viigiseisule ning oli selge, et finaalturniirile pääseja otsustavad käsipallis juba tuttavaks saanud "mängumeeste minutid". Palluritel olid närvil pingul, mida demonstreeris fakt, et 25. minutil anti otse punane kaart Kehrakate Anton Barouskile ning seitse minutit enne lõppu tabas sama saatus lääne-virulaste Marten Saart.

Kohtumine kulges väga võrdselt vaheldudes viigi ja Tapa eduseisu vahel. 54. minutil viis Vahur Oolup koduvõistkonna taas 26:25 ette, kuid vaid mõned hetked hiljem tõi David Mamporia tabloole taas viiginumbrid. Kehra väravavaht Siim Normak tabas järgmise värava ja tiimid võtsid korda mööda aega maha. Viimase minuti eel juhtis Pulp&Paper veel kokkuvõttes kahe punktiga. Võõrustajate poolelt teenisid veel punased kaardid Vahur Oolup ja Artur Morgenson.

Siis tabasid lääne-virulaste poolt Ilja Kosmirak ja Rail Ageni ning SK Tapa oli omakorda ühega peal. Viimasel hetkel oli Kehral veel võimalus mäng viigistada ning end finaalturniirile vedada, kuid võõrustajate värava suul tegi karistusviske tõrje Mikola Naum ja koduvõistkonna sai rõõmupidu alustada. Lõppskooriks jäi 28:27.

Nii edenes koondtulemusega 61:61 finaalturniirile siiski SK Tapa/N.R Energy, kes viskas võõral väljakul rohkem väravaid. SK Tapa resultatiivseimad olid Marten Saar, Kaspar Lees, Ilja Kosmirak ja Ihor Berezhnyi viie väravaga. HC Kehra poolelt tabasid Kristofer Liedemann, Tanel Vilks ja Sergio-Silver Kreegimaa neljal korral.

Eelnevalt mainitud tiimidega liituvad kaks Põlva võistkonda

Põlva Servitil oli Kalmer Mustingu sõnade kohaselt kolmapäeval vaid matši ära mängimise küsimus, kuna esimene omavaheline kohtumise oli võidetud koguni 64:16. Kuigi peatreener oli paljud pallurid koju jätnud jõutrenni rassima, siis ka korduskohtumises võitjas mingis küsimust ei tekkinud.

Põlvakad võitsid poolaja 28:10 ja lõppskooriks tegi Mathias Rebane 49:19. Kahe mängu kokkuvõttes oli Serviti parem 113:35. Valitseva karikavõitja resultatiivseimad olid Andris Celminš kümne ja Rebane üheksa väravaga. Valga Kävali poolelt tabas Kert Mõistus viiel korral.

Seega pääsesid 25. - 27. novembrini toimuvale karikavõistluste finaalturniirile Põlva Arcwood, kes oli juba eelnevalt alistanud HC Tallinna koondseisuga 60:53, Põlva Serviti, Viljandi HC ja SK Tapa/N.R Energy.

Finaalturniiri toimumise koht ning paarid selguvad hilisemal kuupäeval.

Karikavõistluste veerandfinaalide koondtulemused:

HC Kehra/Horizon Pulp&Paper - SK Tapa/N.R. Energy 61:61 (34:33)

Põlva Serviti - Valga Käval 113:35 (64:16)

Mistra - Viljandi HC 46:42 (21:24)

Põlva Arcwood - HC Tallinn 60:53 (26:27)