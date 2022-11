Eesti jalgpallis alustas põhjalik noormängijate arendamise projekt

"Uus projekt "Mängija teekond tippu" võtab kokku kõik praegused tegevused nii andmete kui ka protsesside kaudu, analüüsib olukorda ja kirjeldab võimalikke tuleviku arenguteekondi," selgitas EJL-i sportlikku poolt juhtiv Janno Kivisild. "Suuname noorte jalgpallile ja eriti noorte tippjalgpalli toomisesse väga palju energiat, mistõttu on taolist erinevaid valdkondi katvat mängijate arenguks parima keskkonna loomise projekti tarvis."

EJL kaasas projekti juhtima Mario Hansi, kes on töötanud Tartu JK Tammekas esindusmeeskonna peatreeneri, abitreeneri, noortetöö juhi ja noortetreenerina ning olnud ka meeste koondise abitreener.

Uues projektis on EJL-il kasutada jalgpalli katusorganisatsiooni FIFA tugi teadmiste, kogemuste ja muude ressursside näol. Antud projekti alguspunktiks võib lugeda aastat 2019, mil FIFA viis läbi Eesti jalgpalli ökosüsteemi analüüsi, kus koguti sisendit nii jalgpalliliidult kui ka erinevatelt Eesti klubidelt.

"FIFA ja meie enda analüüsidest saadud informatsioon võimaldab meil täpsemini planeerida järgmisi tegevusi nii organisatsiooni sees kui ka väljapoole," rääkis Hansi. "On ülimalt oluline, et tegutseme läbimõeldult ja targalt ja leiame oma ressursile maksimaalselt efektiivse kasutuse. Kogu analüüs näitab, et teadmised on kõikide järgmiste tegevuste alus, kui suudame tõsta teadmiste kvaliteeti ja nende jagamise ulatust, loome eeldused, et Eesti jalgpallis tehakse igal tasandil paremat tööd."

Hansi rõhutas selgete prioriteetide seadmise tähtsust ja järjepidevust. "Kõik tegevused, mis selgelt toetavad Eesti mängijate teekonda suuremas mahus ja pikemas perspektiivis omavad prioriteeti ning nende järjepidevus peab olema tagatud," märkis ta.