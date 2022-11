Wimbledon plaanib naiste riietumisreegleid leevendada

Üheks prestiižseimaks tenniseturniiriks peetava Wimbledoni etikett näeb ette üleni valget riietust. Viimastel aastatel on aga üha rohkem mängijaid hakanud avalikult nõudma, et seda reeglit mugandataks naistele sobivamaks ja seeliku all võiks kanda ka muid värvi pükse, kuna valge värv pole menstruatsiooni ajal just kõige praktilisem.

Tänavuse Wimbledoni ajal korraldasid aktivistid ka protesti, kus nõuti riietumisreegli ülevaatamist. Osalenud naised kandsid valgeid riideid ja punast aluspesu.

Nüüd teatas Wimbledoni korraldav klubi, et nad on suhelnud erinevate osapooltega ja võimalik, et juba järgmise aasta turniiril pole enam naistele nõuet kanda üleni valgeid riideid. "Meie jaoks on väga tähtis keskenduda naiste tervisele ja neid toetada. Oleme suhelnud nii [naiste tennise katuseorganisatsiooni] WTA, riidetootjate kui ka meditsiiniliste asjatundjatega, et leida parimat lahendust," seisis klubi avalduses.

Mitmed naistennisistid on avaldanud, et nad on enda menstruatsiooni edasi lükanud, et ei peaks Wimbledonis selle pärast muretsema. "Armastan Wimbledoni valge riietuse reeglit, aga samas olen ise Wimbledonis mängimiseks päevi edasi lükanud just sel põhjusel, et ei peaks muretsema, et valged riided võivad veriseks saada. Meil on niigi pinge kogu aeg peal," nentis Austraaliat esindav Daria Saville, kellega nõustus ka Rio olümpiavõitja Monica Puig.

Endise maailma esireketi Andy Murray ema Judy, kes on tennisetreener, ütles suvel Briti meediale, et selline reegel võib just noortele tüdrukutele suuri traumasid põhjustada. "Ilmselt oleks vaja, et rohkem mängijaid sellest avalikult räägiks, et see on traumeeriv, kui kannad valgeid riideid, sul on päevad ja mängu ajal võib midagi lekkida," sõnas Judy Murray.

Ka naiste profitennise organisatsiooni üks asutajaid, karjääri jooksul 12 suure slämmi turniiri võitnud ameeriklanna Billie Jean King ütles, et menstruatsiooni ajal valgetes riietes mängimine on väga stressirohke. "Minu generatsioon pidi kogu aeg valges mängima. Ja me pidime kogu aeg kontrollima, ega kuskilt midagi ei leki ega välja paista. See paneb pingesse," tunnistas King.

Küsimusele, kuidas ta end tundis, kui sai kleidi all tumedamaid pükse kanda, vastas King: "Tunned, et saad hingata ega pea kogu aeg pooltevahetuse ajal kontrollima, ega midagi pole läbi imbunud. Minu arvates on väga oluline, et sel teemal räägitakse."