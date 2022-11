NHL: Devils pikendas võiduseeria seitsmemänguliseks

Jäähokiliigas NHL teenis New Jersey Devils seitsmenda võidu järjest, alistades kodujääl 3:2 Calgary Flamesi.

Flames viigistas viimase perioodi alguses seisu 2:2-le, aga kui kolmandikku oli veel mängida 8.20, viskas Nico Hischier Devilsi võiduvärava.

Seitse võitu järjest saanud Devilsile on see viimase kümnendi pikim võiduseeria. Flames on nüüd aga kaotanud kuus järjestikust kohtumist.

Tulemused:

Buffalo – Arizona 1:4

Detroit – Montreal 2:3 kv.

New Jersey – Calgary 3:2

NY Rangers – NY Islanders 3:4

Ottawa – Vancouver 4:6

Philadelphia – St. Louis 5:1

Toronto – Las Vegas 3:4

Tampa Bay – Edmonton 2:3

Winnipeg – Dallas 5:1

Seattle – Nashville 5:1

Los Angeles – Minnesota 1:0