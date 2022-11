Martin Rump: astusin mitmel rindel sammu edasi

26-aastane Martin Rump murdis tänavu tugevalt Euroopa ringraja sarjades pildile. Euroopa Le Mansi sarjas teenis ta poodiumikoha SPA ringrajal ja lõpetas hooaja kokkuvõttes kuuendal kohal. Kaks pjedestaalikohta lisandus ka Nürburgringi sarjast.

"Arvan, et astusin mitmel rindel sammu edasi, seda nii ringrajal kui ka väljaspool ringrada. Tänavu oli minu esimene täispikk hooaeg Euroopas ja võistlesin kõrgemas mängus kui GT3-s. Euroopa Le Mansi sarjas olime ikkagi Euroopa absoluutses tipus ja saime võistelda ka Le Mansi 24 tunni sõidul," võttis Rump hooaja kokku.

Järgmise hooaja plaanid loodab Rump paika panna uue aasta esimestel nädalatel. Lisaks Le Mansi 24 tunni sõidule sihib ta sõitjakohta kas FIA kestvussõidusarjas või Euroopa Le Mansi sarjas.

"Plaanis on teha vähemalt samavääriline hooaeg kui tänavu. Kindlasti üritame ka kõrgemale sihtida. Tunnen, et olen võidusõitjana korralikult arenenud ja samuti tunnen, et minu koht selles maailmas on üha rohkem kinnistumas," lisas Rump.