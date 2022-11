Tallinna Mõõgal asuvad võistlustulle Eesti ja maailma tipud

Sel nädalavahetusel toimub Tallinnas Kalevi spordihallis 52. Tallinna Mõõk, kus lisaks meie parimatele on kohal ka maailma koorekiht.

Tänavusele turniirile on õigeaegselt registreerunud 279 vehklejat 50 riigist. Kui selline arv sportlasi peaks ka starti minema, oleks tegemist võistluse osalejate rekordi kordamisega. 2019. aastal peetud 50. juubeliturniirilt võttis osa täpselt sama arv vehklejaid ja riike.

Maailma edetabeli kolmekümnest parimast on kohal 25, esisajast on esindatud 83 vehklejat. Võistkondlikult teevad kaasa 28 riigi naiskonnad, kohal on kõik maailma edetabeli kümme paremat. Teiste seas asuvad võistlustulle valitsevad maailmameistrid – korealanna Sera Song koos Lõuna-Korea naiskonnaga.

Eesti naisvehklejaid asub starti 20, neist kõige kõrgema reitinguga on tänavusel MM-il viienda koha saavutanud Nelli Differt, kes asub maailma edetabelis seitsmendal kohal.

Lisaks Differtile hoiavad maailma edetabelis kõrget kohta ka Erika Kirpu ja Irina Embrich, kes on vastavalt 12. ja 18. positsioonil. Maailma edetabeli põhjal on kõik kolm Tallinnas 16 parema vehkleja seas ning on sellega taganud otsepääsme põhiturniirile ehk 64 parema hulka.

11. novembril, mil peetakse individuaalvõistluse eelringid, on sissepääs Kalevi spordihalli kõigile tasuta. 12. novembril ristavad mõõgad individuaalvõistluse 64 paremat ja 13. novembril selgub naiskondlik võitja. Piletid on saadaval Piletikeskuses.