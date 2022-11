Austraalia jalgpallikoondis läheb Katari 17 MM-debütantiga

Austraalia koondise kõige kogenumateks mängijateks võib pidada väravavahti ja kaptenit Mathew Ryanit ja ääreründajat Mathew Leckiet, kes mängivad MM-il kolmandat korda.

Teistkordselt pääsesid MM-koondisesse Aziz Behich, Milos Degenek, Jackson Irvine, Jamie MacLaren, Aaron Mooy, Danny Vukovic ja Bailey Wright. Ülejäänud 17 mängijat kuuluvad esimest korda MM-koondisesse.

"Viimase nelja aasta jooksul on 32 mängijat debüteerinud rahvusmeeskonna eest. Tahan tänada kõiki mängijaid, kes on meid sellel teekonnal aidanud. Valiksarja jooksul kutsusime koondisesse 68 mängijat ja igaüks neist on mänginud oma osa selles, et MM-ile pääsesime," kommenteeris koondise peatreener Arnold.

Austraalia mängib viiendal järjestikusel MM-il ning loodab esimest korda pärast 2006. aastat alagrupist edasi pääseda. Esimese mängu peab Austraalia 22. novembril, kui vastamisi minnakse tiitlikaitsja Prantsusmaaga. D-alagruppi kuuluvad ka Taani ja Tuneesia.

Austraalia koondis jalgpalli MM-il:

Väravavahid

Mathew Ryan (FC Copenhagen)

Andrew Redmayne (Sydney FC)

Danny Vukovic (Central Coast Mariners)

Kaitsjad

Aziz Behich (Dundee United)

Milos Degenek (Columbus Crew)

Bailey Wright (Sunderland)

Fran Karacic (Brescia)

Harry Souttar (Stoke City)

Nathaniel Atkinson (Heart of Midlothian)

Joel King (OB)

Kye Rowles (Heart of Midlothian)

Thomas Deng (Albirex Niigata)

Poolkaitsjad

Aaron Mooy (Glasgow Celtic)

Jackson Irvine (St. Pauli)

Ajdin Hrustic (Hellas Verona)

Riley McGree (Middlesbrough)

Keanu Baccus (St Mirren)

Cameron Devlin (Heart of Midlothian)

Ründajad

Mathew Leckie (Melbourne City)

Awer Mabil (Cadiz CF)

Jamie Maclaren (Melbourne City)

Mitchell Duke (Fagiano Okayama)

Martin Boyle (Hibernian)

Craig Goodwin (Adelaide United)

Jason Cummings (Central Coast Mariners)

Garang Kuol (Central Coast Mariners)