Nädal piiri taga: palju eestlaste vastasseise, punktikahurid paukusid võimsalt

Prantsusmaa meeste meistriliigas käis kahel korral väljakul Ardo Kreek. Esmalt pidi Kreegi koduklubi Arago de Sete tunnistama Toursi 3:0 (25:22, 25:22, 26:24) üleolekut, Kreegilt viis punkti (-1). Seejärel saadi 3:1 (19:25, 25:21, 25:18 25/19) võit Cambrai vastu, Kreek tõi 11 punkti (+8). Tabelis on Sete 10 silmaga kaheksas, vahendab volley.ee.

Prantsusmaa naiste meistriliigas jätkub Kertu Laagi hea hoog, viimati aitas Laak Cannes'i naiskonna 3:0 (25:21, 25:22, 26:24) võiduni Chamaliers vastu. Laak tõi taas võitjate parimana 17 silma (+9). Karolina Kibbermann ja Marcq En Baroeul said aga kodusaalis 1:3 (17:25, 25:21, 17:25, 21:25) kaotuse Nantes'ilt, Kibbermann ei mänginud. Tabelis on Cannes üheksa silmaga kolmas ja Marcq En Baroeul kahe punktiga viimasel kohal. Naiste esiliigas said Nette Peit ja Quimper Volley29 kirja 3:0 (25:13, 25:18, 25:13) võidu Halluin Volley vastu. A-grupi tabelis ollakse 12 punktiga neljandad.

Itaalia naiste esiliiga A-grupis aitas Kristiine Miilen Olbia Hermaea naiskonna raskest kaotusseisust siiski ülimagusa 3:2 (11:25, 17:25, 29:27, 30:28, 15:12) võiduni, tuues 20 punkti. Samas grupis mängiv õdede Liis ja Kadi Kullerkannu tööandja Cremona Esperia sai aga 0:3 (15:25, 22:25, 21:25) kaotuse Sassuololt. Liisi arvele jäi neli ja Kadi arvele naiskonna resultatiivseimana 16 punkti. Tabelis on Olbia kaheksa punktiga esimene ja Cremona kuue punktiga viies. B-grupis kohtusid omavahel kahe Eesti koondislase koduklubid, kui Eliise Hollase tööandja Sant'Elia sai kirja 2:3 (25:15, 18:25, 28:26, 20:25, 15:17) kaotuse Silvia Pertentsi tööandjalt Messinalt. Hollas tõi kuus punkti, Pertensi arvele jäi kaheksa silma. Tabelis on Messina kolme punktiga kaheksas ja Sant'Elia kahe punktiga 10.

Itaalia meeste esiliigas tõi Valentin Kordas Motta di Livenza 0:3 (20:25, 19:25, 25:27) kaotusmängus Castellana Grotte vastu 12 punkti (0). Tabelis on Kordase koduklubi kahe punktiga viimasel kohal.

Rumeenia meistriliigas olid võidukad nii Robert Viiber kui Keith Pupart. Viiber ja Craiova said 3:1 (25:22, 25:21, 22:25, 25:19) võidu Baia Mare vastu. Viiber tõi lisaks Craiova rünnakute juhtimisele ka 2 punkti (-1). Pupart ning Zalau said aga 3:1 (23:25, 25:20, 25:16, 25:20) jagu Constantast, Pupartilt 10 punkti (+5). Tabelis on Craiova 13 punktiga esimene ja Zalau 10 punktiga viies.

Küprose meistriliigas kohtusid omavahel eestlaste koduklubid, kui Rainer Vassiljevi juhendatav Paphose Pafiakos (kus mängivad Aleksander Eerma ja Kristo Kollo) pidi vastu võtma 1:3 (25:19, 24:26, 22:25, 21:25) kaotuse Markus Uuskari tööandjalt Nicosia Apoelilt. Uuskari tõi võitjameeskonna ridades edukaimana 24 punkti (+15). Kollo kontole kogunes kaotajate parimana 16 silma (+10), Eerma tõi lisaks mängu juhtimisele ka 5 punkti (+4). Tabelis on Nicosia seitsme punktiga teine ja Pafiakos kuue punktiga neljas.

Brasiilias jätkavad edukalt Robert Täht ja San Jose Farma Conde, kes teenisid 3:1 (16:25, 25:18, 25:20, 25:16) võidu Guarulhose meeskonna üle. Täht panustas võitu 10 punkti (+4). Liigas hoiab Tähe tööandja kaheksa punktiga liidripositsiooni.

Albert Hurt jätkab edukat hooaega Saksamaal, kus aitas Herrschingi meeskonna viimati karikavõistluste kaheksandikfinaalis 3:0 (25:17, 25:23, 27:25) võiduni Krifteli vastu, tuues oma meeskonna parimana 17 punkti (+12). Herrschingi veerandfinaali vastane selgub loosiga.

Türgis pidid Kevin Saar ja Altkema vastu võtma 0:3 (24:26, 25:27, 21:25) kaotuse Hataylt. Saar tõi viis punkti (-1). Liigas on Altkema seitsme punktiga 11.

Tšehhi meistriliigas said Martti Juhkami ja CEZ Karlovarsko tabelisse 3:1 (25:15, 25:19, 25:27, 25:20) võidu Zlini üle. Juhkami panustas võitu 14 punkti (+8). Tabelis on Karlovarsko 24 silmaga esimene, Silver Maari tööandja Libereci Dukla hoiab 21 punktiga kolmandat kohta.

Austrias oli eestlaste klubidele edukas nädal. Stefan Kaibaldi tööandja Zadruga Aich/Dob alistas 3:1 (22:25, 25:20, 25:14, 25:23) Raiffeiseni, Kaibald ei mänginud. Mihkel Varblane ja Innsbrucki Hypo Tirol said kirja 3:0 (25:21, 25:20, 25:20) võidu Holding Grazi üle, Varblane panustas kuue punktiga (+5). Liigatabelis asub Hypo Tirol 14 silmaga esimesel ja Aich/Dob üheksa punktiga neljandal real.

Soome meeste meistriliigas sai Andrus Raadiku koduklubi Savo Volley ühe kaotuse ja ühe võidu. Esmalt jäädi 2:3 (21:25, 15:25, 25:21, 25:23, 13:15) alla Karelia Hurmosele, Raadikult 15 punkti (+8). Teises kohtumises alistas Savo 3:1 (22:25, 25:17, 25:23) Vantaa Ducksi, Raadiku arvele jäi 12 punkti (+4). Karli Allik ja Valepa teenisid 3:0 (25:20, 25:16, 25:21) võidu Tuto Volley üle, Allikult üheksa punkti (+2). Liigatabelis on Valepa 14 punktiga neljas ja Savo üheksa punktiga seitsmes.

Soome naiste meistriliigas pidas Avo Keele juhendatav Arctic Volley koguni kolm kohtumist. 0:3 jäädi alla LiigaPlokile, 3:1 alistati Orivee Ponnistus ning 0:3 kaotati Salole. Tabelis ollakse üheksa punktiga kuuendad.

Belgia meistriliigas peeti nii liiga- kui karikamänge. Liigamängus said Belgiaski kokku eestlaste koduklubid, kui Märt Tammearu tööandja Roeselare Knack alistas 3:1 (25:20, 22:25, 25:22, 25:12) Renet Vankeri ja Henri Treiali koduklubi Maaseiki Greenyardi. Tammearu tõi üleplatsimehena 19 punkti (+11), Vanker sai kirja täismängu, haigestunud Treial jäi eemale. Alex Saaremaa ja Aalsti Lindemans pidid tunnistama Leuveni Haasrode 3:2 (25:23, 25:21, 19:25, 18:25, 15:9) paremust. Saaremaa tõi neli punkti (+1). Tabelis on Roeselare 11 punktiga liidrikohal, Maaseik kaheksa punktiga kolmas ja Aalst nelja punktiga kuues.

Belgia karikavõistlustel peeti veerandfinaale. Ühes paaris olid vastamisi Aalst ja Maaseik ning 3:1 (20:25, 25:20, 25:22, 27:25) jäi peale Maaseik. Treial ei mänginud, Vanker juhtis Maaseiki rünnakuid kogu mängu. Saaremaalt Aalsti kasuks üheksa punkti (+3). Roeselare alistas Tammearu 15 punkti (+12) toel 3:0 (25:17, 25:22, 25:14) Genti Caruur Volley. Poolfinaalis lähevad Maaseik ja Roeselare omavahel kokku.

Poola kõrgliigas said Timo Tammemaa ja tema tööandja Cerrad Enea Czarni Radom 0:3 (20:25, 15:25, 22:25) kaotuse Lwowi klubilt, Tammemaa ei mänginud. Radom jätkab tabelis kuue punktiga 14. positsioonil.

Poola esiliigas jätkab edukalt Renee Teppani koduklubi MKS Bedzin, kes sai viimati 3:0 (25:12, 25:22, 25:22) jagu Krakowist, Teppanilt 13 punkti (+6). Bedzin jätkab tabelis 21 silmaga esikohal.

Šveitsi naiste meistriliigas sai Zürichi Volero (kus abitreeneriks Märt Pajusalu) viimasel nädalal kirja 1:3 (25:19, 24:26, 18:25, 16:25) kaotuse Luganolt. Tabelis on Zürich nelja punktiga seitsmes.