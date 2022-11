Kanepi langes edetabelis koha võrra, Kontaveit jätkab 17. real

Kanepi paikneb nüüd 30. positsioonil. Elena Malõgina tõusis kaheksa kohta ja on nüüd taas karjääri kõrgeimal, 380. kohal. Maileen Nuudi tõusis 609. positsioonile.

Hooaja lõpetab edetabeli esikohal poolatar Iga Swiatek, talle järgnevad tuneeslanna Ons Jabeur ja ameeriklanna Jessica Pegula. Neljandaks tõusis WTA finaalturniiri võitnud prantslanna Caroline Garcia, talle finaalis alla jäänud Arina Sabalenka kerkis viiendaks. Kreeklanna Maria Sakkari lõpetab hooaja maailma kuuenda reketina, ameeriklanna Coco Gauff langes seitsmendaks. Gauffile järgnevad neutraalse lipu all mängivad venelannad: Darja Kasatkina on kaheksas ja Veronika Kudermetova üheksas. Esikümne lõpetab rumeenlanna Simona Halep.

Meeste edetabelis langes Eesti esinumber, 19-aastane Mark Lajal koha võrra ja on nüüd maailma 447. reket. Daniil Glinka on 767. kohal, Kristjan Tamm tõusis 22 positsiooni ja on nüüd 865. real.

Edetabeli esiotsas jätkavad hispaanlased Carlos Alcaraz ja Rafael Nadal, kolmandaks tõusis kreeklane Stefanos Tsitsipas. Neljandana jätkab norralane Casper Ruud, viiendaks langes venelane Daniil Medvedev. Kanadalane Felix Auger-Aliassime kerkis karjääri kõrgeimale kohale, tõustes kuuendaks, seitsmendale positsioonile tõusis Andrei Rubljov, lükates Novak Djokovici kaheksandaks. Üheksandale kohale tõusis ameeriklane Taylor Fritz ja esikümne lõpetab 19-aastane Holger Rune, kes jõudis esimese taanlasena ATP edetabelis esikümnesse.