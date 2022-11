Heategevusliku korvpallimänguga kogutakse raha Kiievi spordihalli taastamiseks

Heategevusmängu raames saabuvad Ukrainast Tallinna sealsed tuntud sportlased ja meelelahutustegelased, sealhulgas ka ürituse Ukraina-poolne initsiaator Slava Medvedenko, kes tulnud kahel korral NBA meistriks ning kelle sportlastee algas samast Avangardi spordisaalist. Medvedenko müüs suvel enda NBA meistrisõrmused, et Ukrainat toetada.

Heategevusmängu eesmärk on koguda 100 000 eurot annetusi, et alustada Avangardi spordihalli renoveerimisega. Spordisaali toetuseks läheb kogu ürituse piletitulu, samuti on avatud annetusnumbrid.

Heategevuslik mäng algab 19. novembril kell 16, BC Kalev/Cramo ja Prometei matš algab kell 18.

Ukraina võistkond

Slava Medvedenko – kahekordne NBA meister, FLY HIGH FOUNDATION kaasasutaja

Dmõtro Korablov – korvpallur, kunagine Ukraina koondise liige

Vlad Vaštšuk – jalgpallur, kunagine Kiievi Dinamo ja Ukraina koondise liige

Mark Kutsevalov – Ukraina koomik

Viktor Kondratovets – korvpallur, kunagine Ukraina koondise liige

Smoove – show-korvpallur

Dmõtro Kadnai – laulja

Andrii Džedžula – showman, saatejuht raadios ja TV-s

Marija Dubas – korvpallur, kunagine Ukraina koondise liige

Anatolii Lutõtskõi – show-korvpallur

Maksõm Voskovtsev – show-korvpallur

Jehor Maksõmtšuk – show-korvpallur

Sofiia Kiritsa – noorkorvpallur, kes alustas treeninguid Avangardi spordisaalis

Oleksander (Alex) Zahharov – show-korvpallur

Eesti võistkond

Priit Sarapuu

Merike Anderson

Gerd Kanter

Janar Talts

Howard Frier

Gregor Arbert

Kristo Saage

Jüri Ratas

Kaimo Kuusk

Ivar Jurtšenko

Kaili Kukumägi

Kristjan Õuekallas

Robin Valting

Toomas Uibo

Andres Kõpper

Peatreener – Jukka Toijala, treener – Genka