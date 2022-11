Austria tiimiga liitunud eestlanna võitles välja koha lumelaua MK-sarjas

MK-debüüdi plaanib Raun teha jaanuaris, teda saab näha nii pargisõidu kui ka Big Airi hüpete stardis. MK-sarja pääsemiseks vajalikest punktidest sai Raun enamiku kokku märtsi lõpus Vuokattis noorte olümpiafestivalil, kus ta saavutas nii pargisõidus kui ka Big Airi hüpetes neljanda koha. Tänavust hooaega alustas ta Hollandis Landgraafis ja seal õnnestus MK-pilet lõplikult lunastada. 6. ja 7. oktoobril toimunud FIS-i jõuproovidel sai ta pargisõidus kolmanda ja kuuenda koha, kirjutab Delfi ja Eesti Päevaleht.

"Mul oli suvel käsi kipsis ning tegelikult ei olnud käsi võistluse ajaks veel taastunud. Seega olin üllatunud, et mul asjad nii hästi välja tulid," tunnistas Raun. "Nüüd on vaja pingsalt treenida, et esimeseks MK-stardiks valmis olla."

Seni treenis ta Ranno Maasikmetsa käe all, ent nüüd tegutseb ta põhiliselt Austrias Xtreme Teami koosseisus. "Nad ütlesid, et näevad minus potentsiaali ning hindavad minu motivatsiooni kõrgelt," rääkis Raun.