WTA aastalõputurniiri võitis Caroline Garcia

Viieaastase vaheaja järel aastalõputurniirile pääsenud Garcia alistas finaalis tund ja 41 minutit kestnud kohtumises 7:6 (4), 6:4 neutraalse lipu all mängiva valgevenelanna Arina Sabalenka.

Garcia sai aastalõputurniiril ühtekokku neli võitu ja ühe kaotuse. Prantslanna teenis Fort Worthis 1375 edetabelipunkti ja 1,57 miljonit dollarit auhinnaraha.

Garcia on teine prantslanna, kes on WTA finaalturniiri võitnud, esimesena sai sellega hakkama Amelie Mauresmo 2005. aastal. Ta on alles neljas naine, kes on aastalõputurniiri võitnud pärast 29-aastaseks saamist.

Neli aastat tagasi maailma edetabelis neljandaks tõusnud, aga viimasel kahel aastal hooaja 43. kohal lõpetanud Garcia tegi tänavu imelise tagasituleku tippu. Suvest alates on prantslanna olnud suurepärases hoos ja võitnud neli turniiri, seejuurest erinevatel väljakukatetel: juunis võidutses ta Bad Homburgis murul, juulis Varssavis liival, augustis Cincinnatis kõva kattega väljakul ja nüüd Fort Worthis sisetingimustes kõva kattega väljakul. Viimase 45 aasta jooksul on enne teda vaid kaks prantslannat ühe hooaja jooksul neli või rohkem turniirivõitu saanud – Mary Pierce (1998) ja Mauresmo (2001, 2004, 2005, 2006).

Ühtlasi sai Garcia tänavu kaheksa võitu esikümnemängijate üle ja lõpetab aasta maailma neljanda reketina.

Paarismängus võidutsesid venelanna Veronika Kudermetova ja belglanna Elise Mertens, alistades finaalis tiitlikaitsjad, tšehhitarid Barbora Krejcikova ja Katerina Siniakova 6:2, 4:6, 11:9. Seejuures tulid nad matši kiires lõppmängus välja 2:7 kaotusseisust. Tänavu nii Austraalia lahtistel, Wimbledonis kui USA lahtistel võidutsenud Krejcikova ja Siniakova kaotasid sel hooajal vaid neli mängu.