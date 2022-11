Alar Rikberg enne algavat eurosarja: võtmekohaks on kiire saaliga harjumine

Eelmisel hooajal esines Tartu euromängudes hästi, näiteks teeniti kodusaalis geimivõit väga tugeva Kaasani Zeniidi vastu. Tänavu paneb oluliselt muutunud meeskond võimed proovile tugevuselt kolmandas eurosarjas ehk CEV Challenge Cup'il. Tartu esimene vastane on Slovakkia meistrivõistluste mullune hõbe Prešov. 14 tundi väldanud reisi eel tegid tartlased esmaspäeva hommikul kerge jõutreeningu.

"Juba homme on mängupäev. Eks võtmekohad ongi tark taastumine, homme hommikul kiire saaliga harjumine. Sest tegemist ei ole päris selliste mõõtmetega saaliga nagu meil. Ikkagi väiksem, madalam, pimedam, kitsam. Ja üritame teha kõik, et olla ka võõrsil löögivalmis," ütles Bigbank Tartu peatreener Alar Rikberg.

"Ma ei ütleks, et Bigbank Tartu selle paari soosik on. Pigem on tegemist üsna sarnasel tasemel ja üsna võrdsete meeskondadega. Seal on ikkagi professionaalsed võrkpallurid ja väga palju noori või nooremapoolseid mängumehi, kes on täna siis Slovakkia koondises või koondise piiri peal. Ehk siis napilt sees või napilt koondisest väljas," lisas Rikberg.

Hooaja algusega võrreldes on Tartu mänguvorm liikunud selgelt tõusvas joones. Laupäeval Võru üle saadud 3:2 võit oli Balti liigas seitsmes järjestikune.

"Alguses oli meil probleeme taktikalise plaani jälgimisega. Nüüd see eelmine mäng näiteks, mille me 3:2 võitsime, siis seal tuli hästi välja see taktikalise plaani jälgimine ja täpselt nii töötaski, nagu Alar ütles. Nüüd ma arvan, et poisid said aru ka, et kui jälgida seda plaani, siis võib päris hästi minna," ütles Bigbank Tartu nurgaründaja Timo Lõhmus.

Paari Tartu ja Prešov avakohtumine algab vastase saalis teisipäeval kell 19.