TalTech naasis Riiast võidu ja kaotusega, jagu saadi TTT naiskonnast

Laupäeval sõitis TalTechi naiskond külla legendaarsele Riia TTT klubile, kus küll tänavu on toimumas suurem noorenduskuur. See aga ei muuda fakti, et Eesti neidudel õnnestus kuulsa nimega tiim võõrsil skooriga 65:62 (18:17, 19:12, 8:19, 20:14) üle mängida, kirjutab Basket.ee.

Kaheksakesi mänginud TalTechi edukaim oli taas nende liider Annika Köster, kes kogus 16 punkti, 13 lauapalli (neist kuus ründelauast), kolm resultatiivset söötu ja neli vaheltlõiget. Kristel Rattasepp panustas 13 punktiga, Kätlin Kangur lisas 10 silma, seitse lauapalli ja viis söötu ning Anna Maria Tamberg viskas samuti 10 punkti.

Riia TTT edukaim oli nende 42-aastane veteran Gunta Baško, kes tõi 18 punkti, seitse lauapalli, viis söötu, neli vaheltlõiget ja kaks viskeblokeeringut. Marta Krista Mišcenko lisas 13 silma ja kuus lauapalli ning Kate Vilka 12 punkti ja viis lauapalli.

Kahjuks teiseks järjestikuseks päevaks TalTechi naistel jaksu ei jätkunud, kui pühapäeval jäädi kindlalt 45:86 (10:22, 10:20, 11:18, 14:26) alla Riia RSU naiskonnale.

TalTech/Nordaidil on liigatabelis kuus võitu ja kolm kaotust. Riia TTT on Balti liiga hooaega alustanud kolme kaotusega ning RSU kolme võiduga. Sel korral mänguvaba olnud Audentese Spordigümnaasium on kaotanud kõik seitse senist kohtumist.