Cyclo-crossi EM-il sai Ebras oma vanuseklassis koha kolmandas kümnes

Peale EM-il korra hõbeda ja pronksi teenimist oli Vanthourenhout sel aastal võidukas, pälvides karjääri tähtsaima esikoha. Ta edestas tiitlikaitsjat Lars van der Haari 40 sekundiga ning kaasmaalast Laurens Sweecki kahe minuti ja 17 sekundiga.

"See oli üks raskemaid võistluseid, kus ma sõitnud olen. Tundsin, et mu jalad on väga head, kuid tegin teisel ja kolmandal ringil palju vigu, mistõttu oli Larsi üpris keeruline püüda. Usun, et ta eksis samuti palju ja võib-olla olin ma natuke tugevam tehnilistel sektoritel, et teda lõpuks siiski edestasin. See võit tähendab mulle palju. Minu jaoks on see mu karjääri tähtsaim esikoht," ütles Vanthourenhout peale sõitu.

Eliitklassi naiste seas võidutses vaid 20-aastane van Empel, kes on olnud tänavuse hooaja alguses väga heas hoos. Ta edestas kaasmaalannat Ceylin Del Carmen Alvaradot 22 ja ungarlannat Kata Blanka Vasi 36 sekundiga. Valitsev maailmameister Marianne Vos jäi võitjast maha kolme minuti ja seitsme sekundiga ning sai üheksanda koha.

"Peale rehvi purunemist tahtsin lihtsalt finišisse jõuda tundega, et ma ei pea hiljem midagi kahetsema. Leidsin väga hea tempo ja rütmi ning püüdsin eesolevaid igal ringil," ütles van Empel. "Ma ei uskunud, et ma võiksin selle sõidu veel võita, aga ma tegin seda, pälvides tänavu juba kaheksanda esikoha. Ma ei suuda seda uskuda, Namur on ikooniline koht," lisas van Empel.

EM-il olid võistlustules ka eestlased Elisabeth Ebras, Markus Mäeuibo, Virgo Mitt ja Oliver Mätik. Esimest aastat kuni 23-aastaste naiste konkurentsis võistlev Ebras teenis 22. koha, kaotades Euroopa meistriks kroonitud hollandlanna Puck Pietersele kaheksa minuti ja kümne sekundiga. Hõbeda sai kaela prantslanna Line Burquier (+0.50) ja pronksi võitis kaasmaalanna Shirin Van Anrooij (+1.27).

Meesjuunioride klassis võidutses prantslane Leo Bisiaux, madalamatele pjedestaali astmetele astusid taanlane Weis Daniel Nielsen (+0.06) ja hollandlane Guus van den Eijnden (+0.19). Oliver Mätik (+4.47) sai 45., Virgo Mitt (+4.57) 47. ja Markus Mäeuibo (+5.13) 48. koha.