Ronnie O'Sullivan lisas oma auhinnakappi veel ühe turniirivõidu

O'Sullivan võitis selle turniiri neljandat korda. Ta asus matši 2:0 juhtima, kaotades seejärel kolmanda freimi Trumpile. Seejärel võitis O'Sullivan neli partiid järjest, minnes vägagi otsustavalt 6:1 juhtima.

Trump mängis peale seda suurepärase partii, võites selle 147 punktiga. See on suurim punktiskoor, mida on snuukris ühes partiis üldse võimalik koguda.

Trump jõudis küll O'Sullivanist ühe partii kaugusele seisul 7:6, kuid siiski ei suutnud ta enam viigistada ega juhtima minna ning O'Sullivan teenis oma karjääri 77. profitiitli.

"Isegi siis, kui olin 6:1 eduseisus, ei mõelnud ma kordagi juhtpositsioonile, sest ma tean, milline Judd on. Ta võib kaotusseisust välja tulla ja teha seda, mida ta tegi ehk jõuda tagasi seisu 7:6," rääkis O'Sullivan pärast matši.

"Ma ei ole nii näljane, kui ilmselt kõik teised mängijad. Ma olen lihtsalt õnnelik, et olen siin, mulle meeldib võistelda," lisas O'Sullivan.

"Ma arvan, et Ronnie näitas terve päeva väga head mängu, nii et see paneb sind surve alla. Iga kord, kui tekib võimalus, pead sa selle ära kasutama, kuid ma ei suutnud seda teha," ütles Trump.

Pärast 147 punkti skoorimist ütles Trump: "Neid on alati eriline teha ja finaalis Ronnie vastu veelgi erilisem. See on veel üks asi, mis kirjutatakse CV-sse, kuid olen ikkagi pettunud, et kaotasin."

Champion of Championsi turniirile tulevad kokku kõik ühe hooaja 16 turniirivõitjat.

O'Sullivan võitis selle turniiri 2013. aastal, kui seda peeti esimest korda. Ta võitis uuesti järgmisel 2014. aastal ja seejärel kolmandat korda 2018. aastal.