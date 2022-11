Euroopa liigas loositi kokku kaks suurklubi

Lisaks loositi kokku pikalt Saksamaa jalgpalliliigat juhtinud Berliini Union ja Hollandi klubi Amsterdami Ajax. Itaalia suurklubi Torino Juventus läheb vastamisi Prantsusmaa klubi Nantesiga.

Põnevuspaariks võib veel lugeda ka Hispaania klubi Sevilla ja hollandlaste PSV omavahelist duelli. Sevilla on Euroopa liiga võitnud kuuel korral. PSV on samal turniiril triumfeerinud ühe korra.

Teistes paarides lähevad vastamisi Sporting - Midtjylland, Donetski Šahtar - Rennes, Leverkusen - Monaco ja Salzburg - Roma.

Kõik kohtumised peetakse 16. ja 23. veebruaril. Finaal mängitakse 31. mail Budapestis.

