Meistrite liiga loos viis vastamisi eelmise hooaja finalistid

Lisaks Reali ja Liverpooli vastasseisule loositi kokku veel üks hiljaaegu finaalis kohtunud paar, kui omavahel võtavad mõõtu superstaaridest kubisev Paris Saint-Germain ja Saksamaa lipulaev Müncheni Bayern. 2020. aasta finaalis jäi Bayern peale 1:0.

Tunamullune tiitlivõitja Londoni Chelsea madistab Bayerni liigakaaslase Dortmundi Borussiaga. Valitsev Inglismaa meister Manchester City kohtub Saksamaa karikavõitja RB Leipziga ning Tottenham Hotspur teeb sotid selgeks Itaalia meistri AC Milaniga.

Milani naaber Inter peab kaheksa parema sekka pääsemiseks alistama Portugali meistri Porto ning käimasoleval hooajal Itaalia kõrgliigat domineeriv Napoli kohtub kevadel Euroopa liiga võitjaks kroonitud Frankfurdi Eintrachtiga. Porto igipõline rivaal Lissaboni Benfica läheb vastamisi belglaste Club Brugge'ga.

Kaheksandikfinaalide avamängud peetakse 14. ja 15. veebruaril ning korduskohtumised on kavas 14. ja 15. märtsil.

Meistrite liiga kaheksandikfinaalpaarid:

