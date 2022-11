Sabalenka alistas aastalõputurniiril maailma esireketi

Sabalenka alistas kaks tundi ja seitse minutit väldanud poolfinaalis maailma esireketi Iga Swiateki 6:2, 2:6, 6:1. Sellega teenis Sabalenka oma hooaja 28. kolmesetilise matši võidu.

Ühtlasi sai Sabalenkast alles kolmas mängija 21. sajandil, kes on samal turniiril alistanud maailma edetabeli esikolmiku. Valgevenelanna oli alagrupifaasis parem nii Ons Jabeurist (WTA 2.) kui ka Jessica Pegulast (WTA 3.). Finaalis kohtub Sabalenka prantslanna Caroline Garciaga, kes sai nelja parema seas jagu Maria Sakkarist 6:3, 6:2.

A triumphant effort @SabalenkaA completes the upset over World No.1 Swiatek, 6-2, 2-6, 6-1 and will now take on Garcia in the championship final! #WTAFinals pic.twitter.com/pcLHwzf2h3