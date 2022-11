Kristjan Karis Kääriku spordibaasist: oleme saanud spordikeskuseks

Oma 75. aastapäeval elab Fred Kudu eestvedamisel rajatud Kääriku spordibaas toimekalt ja hästi. Eelmisest juubelist möödunud viie aastaga on maalilise järve ääres ehitatud ja arendatud kõvasti. Eesti koondiste jaoks tähendab Kääriku ühte treeninglaagrite korraldamise meelispaika.

"Me oleme saanud spordikeskuseks. Mingi aeg tagasi oli see hirm, et Kääriku spordikeskus ei ole enam nii palju spordikeskus, kui et puhkekeskus. See suund on, et me jälle vaatame uuesti just sportlaste poole. Ka harrastusspordi poole, aga harrastussportlastest kasvavad tihtipeale ka saavutussportlased ja võistlussportlased," ütles Tehvandi Spordikeskuse juhatuse liige Kristjan Karis.

Eesti Olümpiakomitee otsusega anti Kääriku ja Tehvandi spordikeskustele Team Estonia treeningkeskuse nimetus. See võimaldab muuhulgas kasutada olümpiasümboolikat. Nii saab keskusi ka välisriikides paremini turundada ja seeläbi kutsuda Eesti koondislastele treeningpartneriteks kõrgema tasemega sportlasi.

"Kui me ju mäletame, siis Kääriku arendamist alustati oma 15 aastat tagasi. Väga konkreetseks mindi kümme aastat tagasi, kus pandi teatud eesmärgid, mis siis puudutavad teatud investeeringute tegemist. Täna me saame öelda, et need ideed, mis olid kümme aastat tagasi, on kõik realiseerunud," ütles Eesti Olümpiakomitee peasekretär Siim Sukles.

Sel nädalavahetusel oli Käärikul laagris Eesti karate eliit. Laagri korraldaja Lauri Mengel kutsus sportlaste arendamiseks appi Horvaatiast pärit treenerid. Külalised tõdesid, et nende kodumaal päris võrreldavat keskust polegi.

"Spordiarst Anatoli Landõr ütles alati, et siin lihtsalt õhkkond on selline. Siin on selline aura, või kuidagi see on õige koht, kus trenni teha millegipärast. Tema oli väga seda meelt. Ma arvan, ma olen nõus. Siin on hea olla. Pluss nüüd nad on ehitanud selle saali, kus me praegu oleme, hotelliga kokku. Enam ei pea õue selleks minema, on natuke mugavam. Sööklasse peab ikka minema läbi õue, aga see ei ole ka probleem. Uued saalid, uued väljakud. See jätab sellise väga professionaalse mulje ükskõik, mis tasemel sportlane siia tuleb. Ta vaatab, et see on spordikoht, see on spetsiaalselt minule tehtud," sõnas laagri korraldaja ja treener Lauri Mengel.

Kääriku tulevikust rääkides rõhutatakse seda, et suurepärastele materiaalsetele tingimustele lisaks tuleb järjest rohkem keskenduda teadmiste pakkumisele.

"Jah, ka investeerime. Siin mõtteid on jalgpallihalli ja tenniseväljakute natukene uuendamisega uuesti. Aga peamine suund on see, et me hakkame rohkem vaatama võib-olla sisu poole. Sai siin Tartu Ülikooli rektoriga ka rohkem räägitud, et kuidas me peaksime tihendama koostööd. Teeme siia isegi võib-olla sellise teadlaste-maja, kus saavad doktorandid tulla. Olla otseselt seal, kus on need, kellega nad peaksidki koos olema ehk siis sportlastega," lisas Karis.