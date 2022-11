Rune alistas Djokovici ning tõuseb esimese Taani mehena maailma esikümnesse

Kolmanda seti viimane geim kestis lausa 16 minutit, mille käigus päästis Rune kuus murdepalli. Taanlane tegi oma esimesel matšpallil topeltvea, kuid realiseeris teise.

Rune lõi kuus ässa Djokovici kaheksa vastu ning tegi seitse topeltviga serblase kahe vastu. Taanlane võitis oma esimeselt servilt 71% punktidest ning Djokovicil oli sama näitaja 82%. Teiselt servilt punktide teenimise protsent oli mõlemal mehel 48.

Pärast 1973. aastat sai Runest esimene mees, kes suutnud ühel tenniseturniiril alistada viis esikümnesse kuuluvat reketit. Lisaks sai taanlasest noorim Pariisi Mastersi võitja pärast Boris Beckerit 1986. aastal.

Rune tõuseb selle võidu järel ka maailma esikümnesse (täpsemalt 10. kohale), mida pole varem ükski teine Taani mees suutnud.

3x Grand Slam champion Wawrinka

World No.10 Hurkacz

World No.9 Rublev

World No.1 Alcaraz

World No.8 Auger-Aliassime (on a 16-match winning streak)

21x Grand Slam champion and 6x Bercy champion Djokovic



