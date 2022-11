Newcastle kerkis tabelis kolmandaks, ManU kaotas Villale

ManU jäi 11 minutiga 0:2 taha, kui Villa poolt lõid väravad Leon Bailey ja Lucas Digne. Avapoolaja lõpus sai United ühe värava tagasi, kui Jacob Ramsey (Aston Villa) arvele läks omavärav.

Õnnetu omavärava kirja saanud Ramsey lõpetas teise poolaja algul ilusa rünnaku ja viis Villa 3:1 juhtima.

Teises kohtumises võitis Newcastle United 4:1 Southamptonit. Miguel Almiron viis Newcastle'i 35. minutil 1:0 juhtima. Teise poolaja keskel said Chris Wood ja Joe Willock oma tabamused kirja ning meeskond juhtis juba 3:0.

89. minutil avas skoori ka Southampton, kui värava lõi Romain Perraud. Kõigest kaks minutit hiljem lõi Bruno Guimaraes seisuks 4:1.

Crystal Palace alistas 2:1 West Ham Unitedi. Mohamed Said Benrahma viis West Hami 1:0 juhtima, kuid Wilfried Zaha ning Michael Olise tabamused tõid Palace'ile võidu.

Newcastle kerkis võidu järel liigatabelis kolmandale kohale. 14 mänguga on nad teeninud 27 punkti ning teisel kohal olevast Manchester Cityst jäädakse viie punkti kaugusele. ManU on 13 mänguga kogunud 23 punkti ning hoiab viiendat kohta. Aston Villa on 15 punktiga 13., West Ham 14 punktiga 15. ja Southampton 12 punktiga 18. kohal.