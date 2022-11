Houston Astros krooniti MLB meistriks

Houston võitis nelja võiduni peetud finaalseeria kuuenda kohtumise 4:1 ning tuli mängudega 4:2 tiitlivõitjaks. Uustulnuk Jeremy Pena valiti finaalseeria kõige väärtuslikumaks mängijaks. Eelmisel hooajal jäi Houston finaalseerias koondtulemusega 2:4 alla Atlanta Bravesile.

Houstoni loots Dusty Baker, kes on liiga ajaloos võitude arvestuses üheksas kõige edukam treener, pälvis oma esimese tiitli pärast 25 aasta pikkust peatreenerikarjääri.

BEDLAM IN HOUSTON.



The @Astros are the first team to clinch the #WorldSeries at home since 2013. pic.twitter.com/2fFdxlpjWS