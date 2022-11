VAATA OTSE | Paide ja Kalju heitlevad pronksmedali nimel

Eelviimase vooru eel on Kalju tabelisse kogunud 62 punkti ning asub kolmandal kohal, tabeli neljas Paide jääb vaid punkti kaugusele. See tähendab, et omavahelise mängu võidu korral on Kaljul võimalik kolmas koht kindlustada, viigi või Paide võidu korral selgub pronksmedalite omanik viimases voorus.

Lisaks pronksile on kaalul ka koht eurosarjas, sest kolmanda koha teeninud meeskond saab pääsme järgmisel suvel peetavale Konverentsiliiga kvalifikatsiooniturniirile.

"Pühapäeval ootab meid ees korralik väljakutse. Mõlemad võistkonnad on kõrgelt motiveeritud ning annavad endast kõik. Ootame oma kaasaelajaid ja toetajaid staadionile, sest üheskoos ja südamega mängides oleme tugevamad," rääkis Paide peatreener Karel Voolaid jalgpall.ee-le.

Paide ja Kalju on tänavu liigas kohtunud kolmel korral, Kaljul on kirjas kaks võitu ja Paidel üks võit. Tipneri karikavõistluste finaalis sai Paide Kaljust jagu.

Otseülekanne algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis mängueelse stuudioga kell 16.45, pall pannakse Paide kunstmuruväljakul mängu kell 17.15. Mängu peakohtunik on Kristo Külljastinen, äärekohtunikeks on Aron Härsing ja Dmitri Vinogradov. Neljanda kohtunikuna tegutseb Tanel Üprus.