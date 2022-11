Paide alistas Saarma väravast Kalju ning kerkis tabelis kolmandaks

Paide alustas kohtumist teravamalt, survestades vastaseid kõrgelt ja tekitades sellega ka väravavõimalusi.

7. minutil tekkis hea võimalus Robi Saarmal, kes sööstis kaitseliini taha ning üritas palli üle väravavahi tõsta, kuid tabas posti. 9. minutil oli ka Kaljul hea variant, kui Henri Järvelaid andis terava söödu värava eest läbi, kuid keegi ei suutnud palli tabada.

Saarmal oli ka teine hea variant avapoolaja keskel, kui sai söödu ette ning mängis end hästi löögile, kuid löök läks värava keskele, mille Kalju väravavaht Henri Perk tõrjus.

Paide avas 49. minutil skoori Robi Saarma tabamusest, kuid kohtunik registreeris käega mängu ning värav võeti tagasi.

75. minutil oli Kaljul kasutada nurgalöök, kuid sellest tekkis hoopis võimalus Paidele. Kontrarünnakusse läinud Paide avas skoori, kui mängu ainsa tabamuse lõi Robi Saarma.

Paide on tabelis 64 punktiga kolmandal kohal. Kalju jääb neist maha kahe punktiga. Viimases voorus kohtub Paide Tartu Tammekaga ning Kalju läheb vastamisi Tallinna Kaleviga.

FC Kuressaare alistas hooaja viimases kodumängus 1:0 Pärnu Vapruse.

Mängu ainsa värava lõi Sander Laht 70. minutil, kelle jaoks oli tegu seitsmenda tabamusega liigas.

Viimases voorus kohtub Kuressaare võõrsil Narva Transiga.

Enne mängu:

Eelviimase vooru eel on Kalju tabelisse kogunud 62 punkti ning asub kolmandal kohal, tabeli neljas Paide jääb vaid punkti kaugusele. See tähendab, et omavahelise mängu võidu korral on Kaljul võimalik kolmas koht kindlustada, viigi või Paide võidu korral selgub pronksmedalite omanik viimases voorus.

Lisaks pronksile on kaalul ka koht eurosarjas, sest kolmanda koha teeninud meeskond saab pääsme järgmisel suvel peetavale Konverentsiliiga kvalifikatsiooniturniirile.

"Pühapäeval ootab meid ees korralik väljakutse. Mõlemad võistkonnad on kõrgelt motiveeritud ning annavad endast kõik. Ootame oma kaasaelajaid ja toetajaid staadionile, sest üheskoos ja südamega mängides oleme tugevamad," rääkis Paide peatreener Karel Voolaid jalgpall.ee-le.

Paide ja Kalju on tänavu liigas kohtunud kolmel korral, Kaljul on kirjas kaks võitu ja Paidel üks võit. Tipneri karikavõistluste finaalis sai Paide Kaljust jagu.

Otseülekanne algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis mängueelse stuudioga kell 16.45, pall pannakse Paide kunstmuruväljakul mängu kell 17.15. Mängu peakohtunik on Kristo Külljastinen, äärekohtunikeks on Aron Härsing ja Dmitri Vinogradov. Neljanda kohtunikuna tegutseb Tanel Üprus.