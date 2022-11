Garcia murdis Kasatkina ja pääses viimasena aastalõputurniiril poolfinaali

Garcia ja Kasatkina olid mõlemad enne viimast alagrupimatši teeninud ühe võidu ja ühe kaotuse, mis tähendas, et matši võitja pääseb poolfinaali. Kasatkina võitis avaseti 6:4, kuid Garcia vastas teise seti ülikindla 6:1 võiduga. Otsustav sett läks pärast tasavägist lahingut kiiresse lõppmängu, kus jäi 7:5 peale Garcia.

"See on kindlasti suur saavutus. Ma olin juba kaheksa parema sekka jõudmise üle uhke. Ma ei tea, kas ma tõesti mõistan, et homme (pühapäeval - toim) mängin poolfinaalis. Tänane tõestas, et minu mängustiil töötab ja ma pean samamoodi jätkama," rääkis Garcia pärast matši.

