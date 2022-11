Flora leppis Kalevi vastu viigiga

Flora viigistas võõrsil JK Tallinna Kaleviga, Ken Kallaste viis Flora 79. minutil juhtima, aga 85. minutil viigistas Ats Purje.

Levadia tegi kodus 1:1 viigi JK Narva Transiga. Liliu viis Levadia 60. minutil juhtima, aga viis minutit hiljem Denõss Dedetško penaltist viigistas.

Kolmandas laupäeval peetud mängus tegid 1:1 viigi Tallinna JK Legion ja Tartu JK Tammeka (54. pen Nikita Ivanov - 5. Henri Käblik).

Pühapäeval lähevad Paides vastamisi kohalik Linnameeskond ja Nõmme Kalju FC. Kaalul on pronksmedalite saatus, sest Kaljul on kaks vooru enne lõppu 62 ja Paidel 61 punkti. Kaljul on vaja kolmanda koha kindlustamiseks võitu. Mängu näeb alates kell 16.45 ka ETV2 ja sport.err.ee vahendusel.