MM-iks valmistuv võimlemise eliitrühm sihib medalit

Medalivõidu lootusega valmistub rühmvõimlemise maailmameistrivõistlusteks Tartu klubi Rütmika eliitrühm Siidisabad. Kolmel tänavusel MK-etapil on nad võitnud pronksmedali. Eelmisel nädalal said oma võimeid võrrelda valitsevate maailmameistritega Soomest. Nimelt korraldas võimlemisliit kontrolltreeningu, kus rahvusvaheliselt žüriilt said nii meie kui ka Soome tipprühmad konkreetse tagasiside.

"See on väga väärt mõte, et selline asi korraldati," kiitis eliitrühma treener Liisel Perlin. "Varasemalt ei ole meil selliseid kontrollvõistluseid vahetult enne suuri tiitlivõistlusi olnud ja see kindlasti annab meile väga hea hetkeseisu ülevaate - mis seisus me täna täpselt oleme, kuu aega enne."

Kas teil on maailmameistrivõistlusteks ka väga selge eesmärk? "Me läheme medalit püüdma, aga see saab raske olema," vastas Perlin.

Kui ala tänavune MM peetakse Austrias, siis ülejärgmine MM on 2024. aastal just Eestis. Kolme nädala pärast Grazis toimuval kongressil selgub, kas tiitlivõistlus on siin 2024. aasta novembris või mais.

Rühmvõimlemine ei kuulu olümpiaalade ringi ja kiire hinnatõusu valguses pole meie spordiklubidel hetkel lihtne toime tulla, kuid Rütmika noored on saanud MM-iks hästi valmistuda.

"Meil ei ole küll ühtegi trenni elektrihinna pärast ära jäänud," sõnas Perlin. "Kindlasti peab tänama klubi, et klubi on võimaldanud meil samas mahus treeninguid jätkata ja üldse võimlemisliit. Oleme väga tänulikud, et meie ei ole pidanud kusagilt kokku hoidma oma treeningutel.

Siidisabade kapten Maria Terep lisas: "Trenni me teeme täpselt sama palju. Viis korda nädalas kolm tundi aga ilmselt natukene intensiivsemalt, et saada see vorm hästi tugevaks. Kuskil nädal enne võistlusi võtame tempot maha, et hoida stabiilsust. Ma arvan, et praegu on meil motivatsiooni küll ja tahaks selle MM-i juba ära teha."

Rühmvõimlemises võisteldakse vahenditeta vabakavas ja Eesti kuulub nende hulka, kellelt ala ABC-d õpitakse. Eesti meistrid Siidisabad käis oktoobris Bukarestis koolitamas Rumeenia noori.

"Me tutvustasime Rumeenia võimlejatele rühmvõimlemist, milline see päris võistlusvõimlemine välja näeb," lausus Terep. "Kõik väiksed võimlejad said ka osaleda workshop'il, kus meie treener Elsa Sinijärv näitas põhikehatöösid, meie siis näitasime ja parandasime neid lapsi, et nad oskaksid ka tulevikus võimlemises neid kaasa teha."



Kuidas Eesti rühmadel hooaeg tervikuna õnnestus, selgub 27. novembril, kui Austrias selguvad ala 22. maailmameistrivõistluste medalivõitjad.