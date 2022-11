Vasaloppeti keskladu põles maha, üritus toimub siiski

"Keegi ei saanud viga, aga hävis praktiliselt kogu kraam, mida oma üritusel kasutame: masinad, kilomeetrite piirdeaedasid, mustikasupi soojendamiseks mõeldud suured mahutid ja muu varustus, mida oli üle aastakümnete kogutud," kirjutasid korraldajad ühismeedias.

"See on meie jaoks suur tagasilöök, aga me oleme täielikult valmis 2023. aasta ürituse läbiviimiseks! Võib-olla näevad asjad välja pisut teisiti, kui oleme harjunud, võib-olla peame mõned asjad üle mõtlema, aga kui oleme midagi aastate jooksul õppinud, siis on see probleemi korral erilahenduse leidmine."

Korraldajad lisasid, et lähinädalatel töötatakse intensiivselt selle kallal, kuidas uus plaan paika panna. "Seni: jätkake treenimist ja valmistumist - näeme talvel Vasaloppeti areenil!" lõpetati teade.

90 kilomeetri pikkune Vasaloppet tähistas tänavu saja aasta möödumist esimesest võistlusest. Tuleval aastal peaks teiste seas debüteerima ka Norra suusakuulsus Petter Northug.