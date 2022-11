Meeste käsipalli karikavõistlustel selguvad finaalturniirile pääsejad

Eesti meeste käsipalli karikavõistluste veerandfinaalid kulmineeruvad tuleval kolmapäeval, kui kolmes linnas selguvad samaaegselt finaalturniirile pääsejad. Esiliigas palliv Põlva Arcwood on HC Tallinna alistamisega novembri lõpus toimuvale Final Four'ile juba koha taganud. Ülejäänud paikade eest võitlevad Mistra - Viljandi HC, HC Kehra/Horizon Pulp&Paper - SK Tapa/N.R. Energy ja Põlva Serviti - Valga Käval.

Ühes paaris ei ole kahe mängu kokkuvõttes selguvat parema selgitamist veel alustatud. Mistra ja Viljandi HC kohtuvad 72 tunni jooksul kaks korda, kui esmalt minnakse pühapäeval vastamisi Arukülas ning finaalturniirile pääseja selgub kolmapäeval viljandlaste kodusaalis. Eelmisel hooajal karikavõistluste finaalis Servitile alla jäänud mulkidel on selja taga väga tihe mängude seeria, kui on mängitud nii meistriliigas, Balti liigas, kui ka eurosarjas.

Võistkonnad on sel hooajal korra omavahel vastamisi läinud, kui Arukülas toimunud kohtumises jäi Mistra 25:24 peale. "Viljandiga mängud on alati põnevad ja tasavägised. Loomulikult on meie eesmärk sellest paarist finaalturniirile edeneda, kuid ega midagi lihtsat ees ei oota," analüüsis Mistra treener Jüri Lepp lühidalt eesootavaid matše.

HC Kehra ja SK Tapa kohtuvad lühikese aja jooksul juba kolmandat korda. Kaks esimest matši on peetud kehrakate koduväljakul ning kui karikavõistluste esimeses mängus jäid ühega peale just nemad, siis mõne päeva eest toimunud meistrisarja kohtumises olid N.R Energy esindajad kahe väravaga paremad. Nüüd saavad lääne-virulased esmalt triloogia jooksul aga minna oma fännide ette. "Möödunud kolmapäevane kohtumine Kehraga oli meile justkui peaproovi eest. Õnneks saame senise hooaja tähtsaima mängu, mis otsustab finaalturniirile pääseja, pidada kodupubliku ees," ütles SK Tapa mängija Rail Ageni meistriliiga matši järel.

Serviti alistas esimeses kohtumises esiliigas palliva Valga Kävali 48 väravaga ning selles paaris enam korduskohtumiseks midagi küsimärgi alla ei jäetud. "Mis siin salata, ega meil siin enam palju kaalul ei ole, meie jaoks on lihtsalt see mäng vaja ära mängida. Valka kindlasti kõik mehed ei sõida ja need, kes maha jäävad, saavad jõusaalis rassida," kommenteeris Põlva treener Kalmer Musting lühidalt.

Meeste karikavõistlused kulmineeruvad 25.-27. novembrini peetaval finaalturniiril, mille toimumiskoht selgub pärast seda, kui on teatavaks saanud kõik seal osalevad võistkonnad.